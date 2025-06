Πολωνία: Ντέρμπι στις προεδρικές εκλογές δείχνουν τα exit polls

Ντέρμπι με ελάχιστη διαφορά ανάμεσα στους δύο υποψηφίους για την προεδρία της Πολωνίας δείχνουν τα πρώτα exit polls.

Ένα exit poll της Ipsos για τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς TVN, TVP και Polsat δείχνει ότι ο φιλοευρωπαίος ο Ράφαλ Τρασκόφσκι του κυβερνώντος κεντρώου Συνασπισμού Πολιτών (KO) φαίνεται να αποσπά το 50,3% των ψήφων, με τον ακροδεξιό Κάρολ Ναβρότσκι, που υποστηρίζεται από τους εθνικιστές του Νόμου και της Δικαιοσύνης (PiS) να υπολείπεται με ποσοστό 49,7%.

Με τα έως τώρα σενάρια, πρόκειται για μια διαφορά μικρότερη της μίας ποσοστιαίας μονάδας και προμηνύεται ένα θρίλερ μέχρι να ανακοινωθούν τα τελικά αποτελέσματα με καταγεγραμμένο το 100% των ψήφων. Τα επίσημα αποτελέσματα αναμένονται αύριο η Δευτέρα.

Ο Τρασκόφσκι σύμφωνα με το Reuters, έκανε δήλωση λέγοντας ότι είναι ο νικητής στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών.

Όπως έγραφε νωρίτερα το Euro2day.gr,το KO έχει μια φιλοευρωπαϊκή κεντρώα ατζέντα που απευθύνεται σε πιο φιλελεύθερα σκεπτόμενους Πολωνούς που ζουν κυρίως σε πόλεις ή μεγαλύτερες κωμοπόλεις.

Από την άλλη, το PiS απολαμβάνει παραδοσιακά μεγάλη υποστήριξη στις μικρές πόλεις και τις αγροτικές περιοχές, ιδίως στοω νότο και τα ανατολικά. Οι περιοχές αυτές είναι συνήθως πιο συντηρητικές από τις μεγαλύτερες πόλεις και φτωχότερες, έχοντας ένα αίσθημα αποκλεισμού που το PiS αξιοποίησε.

Exit polls are kinda bad... but not hopeless, as apparently about 10% of people asked refused to answer.

Also those don't count votes from Foreign country, and US Polish people for example usually vote PiS because they know the sheer derangement of cryptoleftists like Trzaskowski pic.twitter.com/cRPER0g1RB