Επεσε 0,3% το ΑΕΠ στη Βρετανία

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) του Ηνωμένου Βασιλείου μειώθηκε κατά 0,3% τον Απρίλιο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, όπου αυξήθηκε κατά 0,2%, όπως ενημέρωσε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της χώρας.

Από μήνα σε μήνα, μειώθηκε κατά 0,6% τον Απρίλιο ενώ η παραγωγή υπηρεσιών κατά 0,4%.

Η βιομηχανική παραγωγή κινήθηκε αρνητικά κατά 0,6% τον Απρίλιο, σε μηνιαία βάση. Σε ετήσιο επίπεδο, υποχώρησε κατά 0,3%.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών διευρύνθηκε σημαντικά κατά 4,9 δισ. στερλίνες το τρίμηνο έως τον Απρίλιο, στα 11,5 δισ. στερλίνες.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, οι αποστολές αγαθών προς τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των πολύτιμων μετάλλων, υποχώρησαν κατά 2 δισεκατομμύρια λίρες (2,7 δισεκατομμύρια δολάρια) από τον Μάρτιο, γεγονός που, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, «πιθανότατα συνδέεται με την εφαρμογή των δασμών στα αγαθά που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Ο Τραμπ χτύπησε το Ηνωμένο Βασίλειο με δασμούς 10% σε όλα τα αγαθά στις 2 Απριλίου, την «Ημέρα Απελευθέρωσης». Οι εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου, καθώς και αυτοκινήτων και εξαρτημάτων αυτοκινήτων υπόκεινται σε υψηλότερο δασμό 25%.

