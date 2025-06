Συντριβή αεροπλάνου στην Ινδία με 242 επιβαίνοντες

Πτήση της Air India με προορισμό το Λονδίνο συνετρίβη λίγο μετά την απογείωση, κοντά στο αεροδρόμιο του Αχμενταμπάντ σήμερα.

Η πτήση με ένα Boeing 787-8 Dreamliner μετέφερε 242 άτομα, εκ των οποίων 230 επιβάτες και 12 μέλη του πληρώματος. Εικόνες από την περιοχή δείχνουν πυκνό μαύρο καπνό στον αέρα, ενώ αναμένονται περισσότερες λεπτομέρειες για το δυστύχημα.

H Air India ανακοίνωσε ότι στο αεροσκάφος Boeing 787-8 επέβαιναν 169 Ινδοί υπήκοοι, καθώς και 53 Βρετανοί πολίτες, επτά Πορτογάλοι και ένας Καναδός. Υπήρχαν επίσης 10 μέλη του πληρώματος καμπίνας και δύο πιλότοι.

Ο Rohan Krishnan, επικεφαλής της ινδικής ένωσης γιατρών Faima, δήλωσε ότι η πτήση έπεσε πάνω σε ξενώνα γιατρών, στο BJ Medical College στο Αχμενταμπάντ, προσθέτοντας ότι ορισμένοι φοιτητές μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Ο υπουργός Υγείας της Ινδίας Jagat Prakash Nadda δήλωσε ότι «πολλοί άνθρωποι» σκοτώθηκαν στη συντριβή, αλλά δεν έδωσε ακριβή αριθμό.

Η Darshna Vaghela, αξιωματούχος της τοπικής αυτοδιοίκησης είπε στους δημοσιογράφους ότι τα διαμερίσματα αρκετών γιατρών έχουν υποστεί ζημιές. «Ήμουν στο γραφείο μου κοντά, όταν το αεροπλάνο συνετρίβη και ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος. Σώσαμε πολλούς γιατρούς από τα διαμερίσματά τους».

Στο παρακάτω βίντεο φαίνεται η στιγμή της συντριβής:

H πτήση ταυτοποιήθηκε ως Air India 171, η οποία, σύμφωνα με διαδικτυακούς ιχνηλάτες πτήσεων, εκτελούσε δρομολόγιο στις 13:10 από το διεθνές αεροδρόμιο Sardar Vallabhbhai Patel του Αχμενταμπάντ προς το αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου.

Οι μετοχές της Boeing χάνουν 7% στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Wall.

Η εταιρεία δίνει μάχη για να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στην ασφάλεια των αεροσκαφών της μετά από δύο θανατηφόρα δυστυχήματα των αεροσκαφών 737 Max το 2018 και το 2019. Την περασμένη εβδομάδα επιβεβαίωσε ότι θα καταβάλει 1,1 δισ. δολάρια για να αποφύγει τη δίωξη για τα δυστυχήματα, αλλά οι οικογένειες των 346 θυμάτων μάχονται δικαστικά κατά της συμφωνίας.

Το 2024, ένα τμήμα πόρτας έσκασε από ένα Boeing 737 Max της Alaska Airlines κατά τη διάρκεια μιας πτήσης. Το περιστατικό προκάλεσε αναγκαστική προσγείωση και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ διέταξε την προσωρινή καθήλωση ορισμένων αεροσκαφών.

Η Boeing δήλωσε την Πέμπτη: «Είμαστε ενήμεροι για τις αρχικές αναφορές και εργαζόμαστε για να συγκεντρώσουμε περισσότερες πληροφορίες».

Air India AI171, a 787-8 Dreamliner, with around 242 passengers on board has reportedly crashed near Ahmedabad airport during take off. More details to follow. pic.twitter.com/k4HBIRHlQg