Μυστική επιχείρηση της Μοσάντ με drones εντός του Ιράν

Το Ισραήλ προετοίμαζε επί χρόνια την επιχείρηση κατά των πυρηνικών και πυραυλικών προγραμμάτων του Ιράν, σύμφωνα με αξιωματούχο ασφαλείας που μίλησε στους Times of Israel. Η προετοιμασία περιλάμβανε την κατασκευή βάσης για drones εντός του Ιράν, καθώς και τη λαθραία εισαγωγή όπλων ακριβείας και κομάντο στη χώρα.

Η επιχείρηση βασίστηκε σε στενό και απόλυτα συντονισμένο σχεδιασμό μεταξύ των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF) και της υπηρεσίας πληροφοριών Μοσάντ.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, πράκτορες της Μοσάντ εγκατέστησαν μυστικά βάση drones σε ιρανικό έδαφος κοντά στην Τεχεράνη. Τα drones ενεργοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, πλήττοντας εκτοξευτές πυραύλων εδάφους-εδάφους που στόχευαν το Ισραήλ.

Επιπλέον, οχήματα που μετέφεραν συστήματα όπλων εισήχθησαν λαθραία στο Ιράν. Αυτά τα συστήματα κατέστρεψαν τις αμυντικές υποδομές της ιρανικής αεράμυνας, επιτρέποντας στα ισραηλινά αεροσκάφη να αποκτήσουν αεροπορική υπεροχή και ελευθερία δράσης πάνω από το Ιράν.

Η τρίτη μυστική ενέργεια περιλάμβανε την ανάπτυξη κομάντο της Μοσάντ που τοποθέτησαν πυραύλους ακριβείας κοντά σε αντιαεροπορικές θέσεις στο κεντρικό Ιράν.

Οι επιχειρήσεις, όπως ανέφερε ο αξιωματούχος, βασίστηκαν σε «πρωτοποριακή σκέψη, τολμηρό σχεδιασμό και χειρουργική εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών, ειδικών δυνάμεων και πρακτόρων που επιχειρούσαν στην καρδιά του Ιράν χωρίς να εντοπιστούν από τις τοπικές υπηρεσίες πληροφοριών».

The Mossad spy agency reveals footage showing its actions against Iranian air defenses and ballistic missile launchers in Iran this morning.



According to an Israeli official, the Mossad built a secret explosive drone base in Iran for this morning's operation.



The drones were… pic.twitter.com/JYJWBV82fg — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) June 13, 2025

Εκτεταμένο πλήγμα κατά της ιρανικής αεράμυνας

Παράλληλα, μαχητικά αεροσκάφη της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας πραγματοποίησαν «εκτεταμένο πλήγμα» κατά των ιρανικών αμυντικών συστημάτων στα δυτικά της χώρας, σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού.

Στο πλαίσιο της επίθεσης, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι καταστράφηκαν δεκάδες ραντάρ και εκτοξευτές πυραύλων αεράμυνας.

Ο στρατός τόνισε ότι οι επιθέσεις «βελτιώνουν την ελευθερία δράσης στον αέρα» για τα ισραηλινά αεροσκάφη.

Israeli Air Force fighter jets completed an "extensive blow" against Iran's air defenses in the west of the country, the military says.



As part of the strike, the IDF says dozens of radars and air defense missile launchers were destroyed.



The military says the strikes "improve… pic.twitter.com/batNb5QVrj — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) June 13, 2025

Πάνω από 200 αεροσκάφη

Πάνω από 200 αεροσκάφη της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας συμμετείχαν στις πρώτες επιθέσεις κατά του Ιράν νωρίς σήμερα το πρωί, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου o εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Ταξίαρχος Έφι Ντέφριν.

Υποστήριξε ότι τα μαχητικά αεροσκάφη έριξαν πάνω από 330 πυρομαχικά σε περίπου 100 στόχους κατά τις επιδρομές.

Ο Ντέφριν επιβεβαίωσε επίσης ότι το Ισραήλ σκότωσε αρκετούς κορυφαίους Ιρανούς αξιωματούχους στις επιδρομές, συμπεριλαμβανομένου του στρατιωτικού διοικητή του Ιράν Μοχάμεντ Μπαγκέρι, του αρχηγού των Φρουρών της Επανάστασης Χοσεΐν Σαλάμι και του επικεφαλής του Κεντρικού Αρχηγείου.

Άλλοι αξιωματούχοι σκοτώθηκαν επίσης, προσέθεσε.