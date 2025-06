Ισραήλ: Η Τεχεράνη θα καεί αν συνεχίσει τις επιθέσεις

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς προειδοποίησε τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ ότι «η Τεχεράνη θα καεί», αν συνεχίσει την εκτόξευση πυραύλων κατά Ισραηλινών αμάχων.

«Ο Ιρανός δικτάτορας κρατάει τους Ιρανούς πολίτες ομήρους, φέρνοντας στο προσκήνιο μία πραγματικότητα, στην οποία, οι ίδιοι και κυρίως οι κάτοικοι της Τεχεράνης θα πληρώσουν βαρύ τίμημα για τη ζημιά που προκαλούν με θρασύτητα στους πολίτες του Ισραήλ. Αν ο Χαμενεΐ εξακολουθήσει την εκτόξευση πυραύλων κατά κατοικημένων περιοχών του Ισραήλ, τότε, η Τεχεράνη θα καεί», ανέφερε σε μία δήλωσή του ο Κατς.

«Το Ιράν πέρασε την κόκκινη γραμμή χτυπώντας αμάχους», τόνισε σε ανακοίνωσή του το Ισραήλ, απειλώντας ότι το τίμημα θα είναι βαρύ.

Το Ισραήλ επίσης πραγματοποίησε επιθέσεις στο Ιράν, χτυπώντας, μεταξύ άλλων το αεροδρόμιο Μεχραμπάντ στην Τεχεράνη. Σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, από την επίθεση του Ισραήλ σε συγκρότημα κατοικιών στην Τεχεράνη, σκοτώθηκαν περίπου 60 άνθρωποι, ανάμεσά τους, 20 παιδιά. Το Ιράν επιβεβαίωσε τον θάνατο και δύο επιπλέον υψηλόβαθμων στρατηγών του.

«Ο δρόμος προς την Τεχεράνη έχει ανοίξει», ανέφεραν σε αξιολόγηση που δημοσιεύτηκε σήμερα το πρωί, ο Αρχηγός του Επιτελείου των Ισραηλινών Δυνάμεων Άμυνας (IDF), Αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, και ο Αρχηγός της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας (IAF), Υποστράτηγος Τόμερ Μπαρ.

Η δήλωση έρχεται λίγο μετά την ανακοίνωση του Ισραηλινού στρατού ότι η Πολεμική του Αεροπορία στόχευσε την αεράμυνα του Ιράν με ένα κύμα επιθέσεων στην περιοχή της Τεχεράνης κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η IAF έπληξε δεκάδες στόχους, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής πυραύλων επιφανείας-αέρος, στο πλαίσιο της προσπάθειας να καταστραφούν οι δυνατότητες αεράμυνας του ιρανικού καθεστώτος στην περιοχή της Τεχεράνης», ανέφερε ο στρατός στην ανακοίνωσή του.

«Για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου, πάνω από 1.500 χιλιόμετρα από το ισραηλινό έδαφος, η IAF έπληξε αμυντικές συστοιχίες στην περιοχή της Τεχεράνης».

Ο εναέριος χώρος του Ιράν θα παραμείνει κλειστός «μέχρι νεοτέρας», μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Παράλληλα, το Ιράν προειδοποίησε τις ΗΠΑ, τη Βρετανία και τη Γαλλία ότι οι βάσεις και τα πλοία τους στην περιοχή θα στοχοποιηθούν αν βοηθήσουν στον τερματισμό των πυραυλικών επιθέσεων της Τεχεράνης κατά του Ισραήλ.

Το πρακτορείο ειδήσεων Fars του Ιράν μετέδωσε επικαλούμενο δηλώσεις υψηλόβαθμων στρατιωτικών αξιωματούχων, σύμφωνα με τις οποίες η σύγκρουση θα επεκταθεί τις ερχόμενες ημέρες σε αμερικανικές βάσεις στην περιοχή.

Η Τεχεράνη απάντησε τη νύχτα της Παρασκευής στις επιθέσεις του Ισραήλ, με μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων σε Τελ Αβιβ, Ιερουσαλήμ και άλλες πόλεις, με τις ΗΠΑ να συμβάλλουν στην κατάρριψη των πυραύλων.

Όπως ανέφεραν στο Reuters δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι, οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ συνέβαλαν στην κατάρριψη ιρανικών πυραύλων, αξιοποιώντας ωστόσο μέχρι στιγμής μόνο τα επίγεια συστήματα άμυνας – άλλα πρακτορεία ειδήσεων επικαλέστηκαν επίσης ανώνυμες πηγές από τους αμερικανικούς κυβερνητικούς και στρατιωτικούς κύκλους, σύμφωνα με τις οποίες οι ΗΠΑ «βοηθούν» το Ισραήλ στην «κατάρριψη πυραύλων» από το Ιράν.

Ακραία είναι η πολεμική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή καθώς τα ισραηλινά χτυπήματα σε πυρηνικές εγκαταστάσεις και στρατιωτικές υποδομές του Ιράν, προκάλεσαν τα αντίποινα της Τεχεράνης με επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους που εξελίσσεται σε κύματα και έχει σαν αποτέλεσμα τουλάχιστον τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Τα αντίποινα του Ιράν έχουν εξελιχθεί σε κύματα με το τελευταίο περίπου στις 5:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου (14/6) και τις Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) να προτρέπουν τον πληθυσμό να πάει στα καταφύγια. Το επίπεδο συναγερμού μειώθηκε κατόπιν.

Αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Reuters ανέφεραν ότι άκουσαν εκρήξεις τόσο στο Τελ Αβίβ όσο και στην Ιερουσαλήμ.

Εκπρόσωπος της υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών, Magen David Adom, («Κόκκινο άστρο του Δαυίδ»), ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου, δήλωσε στο ισραηλινό κανάλι 12 ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 20 τραυματίστηκαν μετά από άμεσο χτύπημα πυραύλου σε κτήριο κατοικιών στο κεντρικό Ισραήλ,

Η ακριβής τοποθεσία της επίθεσης δεν έγινε γνωστή.

Footage from the Iranian ballistic missile impact in central Israel. Medics say they're treating at least 10 wounded. pic.twitter.com/iZtMAh8IlD