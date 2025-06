Οι Ισραηλινοί χτύπησαν σε απόσταση 2.300 χλμ εντός του Ιράν

Σε ακτίνα 2.300 χιλιομέτρων έφτασε το τελευταίο ισραηλινό πλήγμα στο Ιράν πλήττοντας το αεροδρόμιο του Μασχάντ της ιερής πόλης στα βορειοανατολικά της χώρας, σε απόσταση 850 χλμ. ανατολικά της Τεχεράνης. Αεροπλάνου ανεφοδιασμού φαίνεται στις φλόγες σύμφωνα με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι στόχος είναι η κυριαρχία του εναέριου χώρου. Ωστόσο, λίγο νωρίτερα, ο IDF «κοκκίνιζε» κάθε σημείο της χώρας καθώς ηχούσε νέος συναγερμός για πυραυλική επίθεση από το Ιράν. Οι εκατοντάδες κόκκινες «καρφίτσες» αντιστοιχούν σε ζώνες πρόσκρουσης ιρανικών πυραύλων, διευκρινίζεται.

🚨Sirens sounding across all of Israel as another missile barrage is launched from Iran🚨 pic.twitter.com/IzcFjC2CA6