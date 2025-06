Αναπάντεχο γκάζι για το λιανεμπόριο της Κίνας

Αναπάντεχο γκάζι πάτησαν οι λιανικές πωλήσεις της Κίνας, καθώς η οικονομία ξεπέρασε το οδοιπορικό των δασμών τον Μάιο, λαμβάνοντας ώθηση εμπιστοσύνης, την ώρα που βρίσκεται αντιμέτωπη με την απειλή ενός παρατεταμένου εμπορικού πολέμου με τις ΗΠΑ.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 6,4% τον περασμένο μήνα, με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Δεκέμβριο του 2023 και ξεπερνώντας όλες τις εκτιμήσεις, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν σήμερα Δευτέρα. Αυτό συνέβαλε στην αντιστάθμιση μιας ήπιας επιβράδυνσης της βιομηχανικής παραγωγής, η οποία αυξήθηκε κατά 5,8% - λιγότερο από τον προηγούμενο μήνα, καθώς οι δασμοί του Ντόναλντ Τραμπ έπληξαν τη ζήτηση από τη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Το τελευταίο στιγμιότυπο της οικονομίας προσφέρει την πληρέστερη μέχρι στιγμής ματιά στο πώς η Κίνα αντιμετώπισε την αναταραχή που εξαπέλυσε ο εμπορικός πόλεμος του Τραμπ. Μια δασμολογική εκεχειρία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Πεκίνου και της Ουάσινγκτον στα μέσα Μαΐου έδωσε προσωρινή ανακούφιση στις εξαγωγές από την Κίνα που θα αντιμετώπιζαν δασμούς έως και 145% από τις ΗΠΑ.

China's Retail Sales Surprisingly Accelerate in May Industrial output expansion slightly missed economists' forecast

Source: National Bureau of Statistics

Note: No single-month data for January. The NBS only releases combined figures for the first two months of the year.