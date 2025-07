Τραμπ κατά Μασκ: «Κλείσε το μαγαζί», απειλεί να του κόψει τις επιδοτήσεις

H αμερικανική κυβέρνηση θα πρέπει να εξετάσει τυχόν επιδοτήσεις που χορηγούνται στην επιχειρηματική αυτοκρατορία του Έλον Μασκ, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν «πολλά χρήματα».

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, σε ανάρτηση στην πλατφόρμα του Truth Social νωρίς το πρωί της Τρίτης, ο Τραμπ ανέφερε: «Ο Ελον μπορεί να παίρνει περισσότερες επιδοτήσεις από κάθε άλλο ανθρώπινο ον στην Ιστορία, μακράν, και, χωρίς επιδοτήσεις, ο Ελον πιθανώς θα έπρεπε να κλείσει το μαγαζί και να επιστρέψει στη Νότια Αφρική».

Η διαμάχη αυτή βαθαίνει το ρήγμα μεταξύ των δύο ανδρών - άλλοτε στενών συνεργατών - σχετικά με το νομοσχέδιο του Αμερικανού προέδρου για τη φορολογία και τις δαπάνες.

Καθώς η Γερουσία προχωρούσε σε μια μαραθώνια συνεδρίαση για την ψήφιση του νομοσχεδίου την Τρίτη, ο Μασκ επανέλαβε τις επιθέσεις του κατά της νομοθεσίας που, όπως είπε, θα οδηγήσει στη «μεγαλύτερη αύξηση του χρέους στην Ιστορία».

Σε μια σειρά αναρτήσεων στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, ο Μασκ επανέλαβε επίσης την απειλή του να ιδρύσει ένα νέο πολιτικό κόμμα, ως «εναλλακτική λύση στον μονοκομματισμό των Δημοκρατών-Ρεπουμπλικανών».

If this insane spending bill passes, the America Party will be formed the next day.



Our country needs an alternative to the Democrat-Republican uniparty so that the people actually have a VOICE.