Τελική μείωση επιτοκίων: Η ΕΚΤ έχει την πολυτέλεια να περιμένει

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει τη δυνατότητα να καθυστερήσει την τελική μείωση των επιτοκίων της μέχρι τον Δεκέμβριο, χωρίς οι επενδυτές να συμπεράνουν εν τω μεταξύ ότι η χαλάρωση έχει τελειώσει, έδειξε έρευνα του Bloomberg μεταξύ οικονομολόγων.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η πλειοψηφία συνεχίζει να αναμένει ότι η τελευταία μείωση του επιτοκίου καταθέσεων κατά 25 μονάδες βάσης, στο 1,75%, θα γίνει τον Σεπτέμβριο μετά από μια παύση την επόμενη εβδομάδα.

Το timeout αυτού του μήνα έχει επισημανθεί αρκετά από τους αξιωματούχους με επικεφαλής την πρόεδρο Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία βλέπει την ΕΚΤ σε «καλή θέση» για να αντιμετωπίσει τις όποιες προκλήσεις στην οικονομική ανάπτυξη και στον πληθωρισμό που μπορεί να προκύψουν. Αλλά υπάρχει λιγότερη ομοφωνία για μετά το καλοκαίρι.

CB Has Until December to Deliver Next Rate Cut Policymakers can sit out... until markets believe they're done

Source: Bloomberg surveys of economists conducted July 11-16 and May 23-28

Ενώ το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου Ίζαμπελ Σνάμπελ θεωρεί ότι ο πήχης για νέα μείωση είναι «πολύ ψηλά», ο Φινλανδός Όλι Ρεν και ο Γάλλος Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό ανησυχούν ότι η αύξηση των τιμών θα υπολείπεται του 2%, ιδίως αν το ευρώ ενισχυθεί περισσότερο έναντι του δολαρίου.

Η απόφαση του Ιουλίου «θα πρέπει να είναι σχετικά απλή, με τα περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να υποστηρίζουν πιθανότατα τη διατήρηση των επιτοκίων σταθερών», δήλωσε ο Fabio Balboni, ανώτερος οικονομολόγος της ευρωζώνης στην HSBC.

«Ενώ κάποιοι θα το δουν ως παύση, άλλοι θα το δουν ως το τέλος του κύκλου μείωσης. Αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει κάποιες συζητήσεις σχετικά με την πορεία των επιτοκίων μετά τον Ιούλιο».

Περίπου το 25% των συμμετεχόντων στην έρευνα εκτιμά ότι η ΕΚΤ έχει ήδη τελειώσει με τη μείωση των επιτοκίων. Σχεδόν οι μισοί προβλέπουν μια τελευταία κίνηση τον Σεπτέμβριο, ενώ το 21% βλέπει να φτάνει τον Δεκέμβριο.