Αυστραλία: Αποζημίωση 1,3 εκατ. δολ. σε γυναίκα που φυλακίστηκε άδικα για 20 χρόνια

Η πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλίας προσέφερε αποζημίωση 2 εκατ. δολαρίων Αυστραλίας (1,31 εκατ. δολάρια ΗΠΑ) σε μια γυναίκα που είχε φυλακιστεί άδικα για τους θανάτους των τεσσάρων παιδιών της, αλλά η δικηγόρος της απέρριψε το ποσό ως «άδικο και αδικαιολόγητο».

Η Καθλίν Φόλμπιγκ, 58 ετών, καταδικάστηκε το 2003 για τη δολοφονία των τριών παιδιών της και για ανθρωποκτονία σε σχέση με τον θάνατο του τέταρτου. Στη συνέχεια έλαβε χάρη, αφέθηκε ελεύθερη και οι καταδίκες της αναιρέθηκαν το 2023, μετά από ανεξάρτητη έρευνα που βρήκε νέες επιστημονικές αποδείξεις ότι τα παιδιά μπορεί να πέθαναν από φυσικά αίτια ή εξαιτίας γενετικής μετάλλαξης.

Σήμερα, ο υπουργός Δικαιοσύνης της πολιτείας Μάικλ Ντάλεϊ δήλωσε ότι η κυβέρνηση προσέφερε ex gratia ένα ποσό στην Φόλμπιγκ ύστερα από «εκτεταμένη εξέταση» της αξίωσής της για αποζημίωση τον Ιούλιο του 2024. Μια τέτοιου είδους πληρωμή γίνεται σε εθελοντική βάση και δεν απορρέει από νομική υποχρέωση.

Η δικηγόρος της Φόλμπιγκ, η Ράινι Ρέγκο, χαρακτήρισε την πληρωμή «ιδιαίτερα άδικη και αδικαιολόγητη» καθώς δεν αντανακλά το μέγεθος των δεινών που βίωσε η πελάτισσά της, ενώ ζήτησε έρευνα για το πώς καθορίστηκε το ποσό.

Τα παιδιά, ηλικίας μεταξύ 19 ημερών και 18 μηνών, πέθαναν σε μια περίοδο 10 ετών, από το 1989 έως το 1999.

Η Φόλμπιγκ καταδικάστηκε το 2003 με βάση την υπόθεση της εισαγγελίας ότι έπνιξε το καθένα από τα παιδιά της, παρά την έλλειψη σχετικών αποδεικτικών στοιχείων. Η ποινή των 40 ετών που της επιβλήθηκε μειώθηκε στη συνέχεια σε 30 χρόνια.

Εκείνη την περίοδο, στα δημοσιεύματα του Τύπου αναφερόταν ως η «πιο μισητή γυναίκα στην Αυστραλία» και «τέρας».

Δικαστική έρευνα του 2019 βρήκε στοιχεία που συνηγορούσαν υπέρ της ενοχής της Φόλμπιγκ. Ωστόσο δεύτερη έρευνα επανεξέτασε τις καταδίκες της το 2022 και κατέληξε ότι υπάρχουν βάσιμες αμφιβολίες για την ενοχή της.

ΠΗΓΗ:ΑΠΕ