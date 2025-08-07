#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ισχυρός σεισμός 6 Ρίχτερ στη Νέα Βρετανία της Παπούα Νέα Γουινέα

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές.

Ισχυρός σεισμός 6 Ρίχτερ στη Νέα Βρετανία της Παπούα Νέα Γουινέα

Δημοσιεύθηκε: 7 Αυγούστου 2025 - 20:26

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στα ανοικτά των βορειοανατολικών ακτών της Νέας Βρετανίας, του μεγαλύτερου νησιού του αρχιπελάγους Μπίσμαρκ στην Παπούα Νέα Γουινέα.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 77 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης Κόκοπο και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 8 χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στη Μεσσηνία, έγινε αισθητός στην Καλαμάτα

Δυνατός σεισμός 6,2 Ρίχτερ κοντά στην Ταϊβάν

Ισχυρός σεισμός 5,7 Ρίχτερ στο νότιο Ιράν

Μεξικό: Σεισμός 5,7 βαθμών στην Οαχάκα

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο