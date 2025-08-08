H Γερμανία αναστέλλει τις εξαγωγές όπλων στο Ισραήλ

Κρίση στο εσωτερικό της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) προκαλεί η απόφαση της γερμανικής κυβέρνησης να αναστείλει τις εξαγωγές οπλικών συστημάτων προς το Ισραήλ, μετά την ανακοίνωση του σχεδίου της ισραηλινής κυβέρνησης για νέα επίθεση στη Γάζα.

Η συγκυβερνώσα βαυαρική Χριστιανοκοινωνική Ένωση (CSU) υποστηρίζει ότι δεν συμμετείχε στη λήψη της απόφασης του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς και εκφράζει την έκπληξή της.

«Δεν συμμετείχαμε στη λήψη της απόφασης και έχουμε εκπλαγεί από αυτήν», δήλωσαν κύκλοι της CSU στην BILD, κάνοντας λόγο για «προσβολή» εκ μέρους του εταίρου τους και υπενθυμίζοντας τις στενές σχέσεις Βαυαρίας - Ισραήλ. Ο αρχηγός της CSU και πρωθυπουργός της Βαυαρίας Μάρκους Ζέντερ δήλωσε μάλιστα πριν από λίγες ημέρες ότι η Γερμανία θα πρέπει να αυξήσει τη στήριξή της προς το Ισραήλ, ενώ πρόσφατα ο επίσης χριστιανοκοινωνιστής ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ είχε συνάντηση με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Ισραήλ, όπου επανέλαβε τη θέση του Βερολίνου υπέρ του δικαιώματος ύπαρξης του κράτους του Ισραήλ και διαβεβαίωσε για την πλήρη υποστήριξη της Γερμανίας.

Πηγές της καγκελαρίας, τις οποίες επικαλείται η BILD, ανέφεραν ότι ο Φρίντριχ Μερτς «πάλευε» με αυτήν την απόφαση εδώ και μέρες και η πίεση αυξήθηκε σημαντικά με τις ραγδαίες εξελίξεις στην Γάζα. Στην τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου την περασμένη Τρίτη, ο καγκελάριος εξέφρασε την βαθιά του ανησυχία για την «καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση» στην Λωρίδα της Γάζας και τον κάλεσε εκ νέου «να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του» προκειμένου να επιτευχθεί άμεσα κατάπαυση του πυρός.

Η πίεση είχε όμως αυξηθεί και από την πλευρά της κοινοβουλευτικής ομάδας του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD), με πολλούς βουλευτές να ζητούν την επιβολή κυρώσεων σε βάρος του Ισραήλ, αλλά, σύμφωνα με την BILD, ακόμη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ