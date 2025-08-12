#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Δύο οι νεκροί από την έκρηξη σε εργοστάσιο της US Steel στην Πενσυλβάνια

Ομάδες έρευνας και διάσωσης που έφτασαν επιτόπου διαπίστωσαν τον θάνατο ενός εργαζόμενου στη μονάδα. Μετά από «εντατικές» έρευνες ωστόσο βρέθηκε η σορός και του δεύτερου θύματος.

Δύο οι νεκροί από την έκρηξη σε εργοστάσιο της US Steel στην Πενσυλβάνια

Δημοσιεύθηκε: 12 Αυγούστου 2025 - 09:22

Τουλάχιστον δυο εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι δέκα τραυματίστηκαν εξαιτίας έκρηξης σε εργοστάσιο παραγωγής κοκ, είδους στερεού άνθρακα με διάφορες χρήσεις, κατά νεότερο απολογισμό των θυμάτων που δημοσιοποίησε η αστυνομία.

Η έκρηξη έγινε σε εργοστάσιο της Clairton Coke Works, ιδιοκτησίας της αμερικανικής χαλυβουργίας US Steel, περίπου 25 χιλιόμετρα από το Πίτσμπεργκ.

Η τραγωδία, τα αίτια της οποίας παραμένουν άγνωστα ως τώρα, έγινε «στο εσωτερικό τομέα όπου βρίσκονται μπαταρίες εγκαταστάσεων παραγωγής κοκ», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τζέιμς Μανταλίνσκι, εκπρόσωπος της αστυνομίας στην κομητεία Αλεγκένι.

Ομάδες έρευνας και διάσωσης που έφτασαν επιτόπου διαπίστωσαν τον θάνατο ενός εργαζόμενου στη μονάδα. Χρειάστηκαν «εντατικές» έρευνες για να βρεθεί το πτώμα του δεύτερου θύματος.

Τρίτος εργαζόμενος, που αρχικά είχε κηρυχτεί αγνοούμενος, καταφέρθηκε να διασωθεί και διακομίστηκε σε νοσοκομείο, ενώ άλλοι εννιά επίσης «διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής για να τους προσφερθούν φροντίδες» για τραύματα διαφόρων βαθμών σοβαρότητας.

«Συνεργαζόμαστε στενά με τις αρμόδιες αρχές στην έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος και θα δημοσιοποιήσουμε περισσότερα στοιχεία μόλις είναι διαθέσιμα», διαβεβαίωσε ο Ντέιβιντ Μπέριτ, γενικός διευθυντής της US Steel.

«Στις οικογένειες όσες επλήγησαν, οι καρδιές μας είναι μαζί σας» και «το έργο που επιτελούμε είναι σημαντικό και συχνά απαιτητικό, αλλά δεν πρέπει ποτέ, επ’ ουδενί, να εκτελείται παραμελώντας την ασφάλεια» των εργαζομένων, πρόσθεσε.

Πάνω στον ποταμό Μονονγκαχίλα, το εργοστάσιο αυτό είναι η μεγαλύτερη βιομηχανική εγκατάσταση μετατροπής άνθρακα σε κοκ –ή οπτανθρακοποίησης– στις ΗΠΑ. Εργάζονται εκεί κάπου 1.300 άνθρωποι, κατά την αμερικανική χαλυβουργία, που πλέον εξαγόρασε η Nippon Steel.

Το κοκ, ή οπτάνθρακας, είναι προϊόν-κλειδί στη μεταλλουργία, χρησιμοποιείται ιδίως στην διαδικασία παραγωγής χάλυβα σε υψικαμίνους καθώς η καύση του δεν παράγει παρά λίγο καπνό.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Νεκρός άνδρας ανασύρθηκε από το λιμάνι του Πειραιά

Χανιά: Θάνατος λουόμενου στον Μπάλλο Κισσάμου

Τραμπ: Ονόμασε ένθερμο υποστηρικτή του επικεφαλής της υπηρεσίας στατιστικών για την εργασία

Πνίγηκαν δύο τουρίστες στο Σαρακήνικο της Μήλου

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο