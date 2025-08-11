Εκρηξη σε εργοστάσιο της U.S. Steel Clairton στην Πενσυλβάνια

Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας έκρηξης στο εργοστάσιο της U.S. Steel Clairton στην Πενσυλβάνια, μετέδωσε το αμερικανικό ειδησεογραφικό δίκτυο CBS News.

Οι πρώτες αναφορές του συμβάντος στις αρχές έγιναν λίγο πριν τις 11 το πρωί, τοπική ώρα.

Το υπουργείο Υγείας της κομητείας Αλεγκέινι έχει αναπτύξει στο σημείο ειδικούς και παρακολουθεί την ποιότητα του αέρα.

Ο κυβερνήτης της Πενσυλβάνια Τζος Σαπίρο δήλωσε πως η τοπική κυβέρνηση βρίσκεται σε επικοινωνία με τοπικούς αξιωματούχους για τη διαχείδιση του συμβάντος.

