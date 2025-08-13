Εκκληση Φιντάν προς YPG: Απομακρύνετε τους τρομοκράτες από τη Συρία

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν συναντήθηκε σήμερα στην Άγκυρα με τον υπουργό Εξωτερικών της Συρίας Ασάντ Χασάν Αλ-Σαϊμπάνι, τον υπουργό Άμυνας Μουρχάφ Αμπού Κάσρα και τον επικεφαλής της συριακής υπηρεσίας πληροφοριών Χουσεΐν Σαλάμεχ.

Σε κοινές δηλώσεις που έκανε με τον Σύρο ομόλογό του σχετικά με το αδιέξοδο που έχουν οδηγηθεί οι συνομιλίες μεταξύ των Κούρδων της βόρειας Συρίας και της κυβέρνησης του Αχμέντ αλ Σάρα στη Δαμασκό, ο Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι «σε αυτό το σημείο αρχίζουμε να βλέπουμε εξελίξεις που πλέον δυσκολευόμαστε να ανεχτούμε» και προσέθεσε: «Βλέπουμε ότι τα μέλη της οργάνωσης δεν έχουν εγκαταλείψει τη Συρία. Ας μην νομίζουν ότι δεν το βλέπουμε. Η έκκλησή μου προς το YPG είναι να σταματήσουν να αποτελούν απειλή για την Τουρκία και την περιοχή, απομακρύνοντας τους τρομοκράτες που έχουν συγκεντρώσει από όλο τον κόσμο».

Ο Χακάν Φιντάν προειδοποίησε επίσης πως «σε ένα περιβάλλον όπου οι απαιτήσεις της Τουρκίας για ασφάλεια δεν ικανοποιούνται στη Συρία, δεν έχουμε την πολυτέλεια να παραμένουμε αδρανείς».

«Το YPG προκαλεί σκόπιμα αναταραχή στη Συρία. Δεν ενσωματώνεται στο σύστημα και χαλάει το θετικό κλίμα», προσέθεσε ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας.

Σημειώνεται ότι σημερινά δημοσιεύματα του φιλοκυβερνητικού τουρκικού Τύπου αναφέρουν ότι η Δαμασκός ετοιμάζεται για στρατιωτική επιχείρηση κατά των ελεγχόμενων από του Κούρδους Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) με την υποστήριξη της Τουρκίας.

Ο ηγέτης των SDF Μαζλούμ Αμπντί είχε υπογράψει στις 10 Μαρτίου κατ' αρχήν συμφωνία με τη Δαμασκό για ενσωμάτωση των δυνάμεών του στον μελλοντικό στρατό της Συρίας. Ωστόσο, οι θέσεις των δύο πλευρών όσον αφορά το εύρος της αυτονομίας των Κούρδων στο ενιαίο συριακό κράτος, τη μορφή του πολιτεύματος και τον τρόπο ένταξης των SDF στον στρατό δεν ταυτίζονται. Παρά τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ, συμμάχων των SDF, δεν βρέθηκε λύση στο αδιέξοδο και η Δαμασκός ανακοίνωσε πρόσφατα ότι δεν θα συμμετάσχει στη διάσκεψη που προγραμματιζόταν να γίνει στο Παρίσι για το θέμα αυτό.

Παράλληλα με τις εξελίξεις στο Κουρδικό, στις δηλώσεις του με τον Σύρο υπουργό ο Χακάν Φιντάν αναφέρθηκε και στις εξελίξεις στη νότια Συρία και τη στάση του Ισραήλ, το οποίο κατηγόρησε για μία ακόμη φορά ότι παίζει έναν σκοτεινό ρόλο.

«Στη Συρία άρχισε μια νέα περίοδος. Όσοι ενοχλούνται από αυτό προσπαθούν να οδηγήσουν τη διαδικασία σε μία αρνητική πορεία. Τα γεγονότα στη Σουέιντα έχουν ως σημαντικότερο πρωταγωνιστή αυτής της σκοτεινής εικόνας το Ισραήλ. Το Ισραήλ προσπαθεί να επεκταθεί στην περιοχή», δήλωσε ο Χακάν Φιντάν.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών της Συρίας Ασάντ Χασάν Αλ-Σαϊμπάνι δήλωσε ότι, «όπως και τα προηγούμενα χρόνια, οι επαναλαμβανόμενες απειλές του Ισραήλ συνιστούν κίνδυνο για την κυριαρχία της Συρίας. Θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών μας».

Ο ίδιος υποστήριξε επίσης πως οι Δρούζοι στη νότια Συρία αποτελούν μέρος της συριακής κοινωνίας και ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση να τους αποκλείσουν, όπως ισχυρίζεται το Ισραήλ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ