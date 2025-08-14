#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Συρία: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί από έκρηξη στην πόλη Ιντλίμπ

Συρία: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί από έκρηξη στην πόλη Ιντλίμπ

Δημοσιεύθηκε: 14 Αυγούστου 2025 - 18:16

Έκρηξη συγκλόνισε σήμερα τη συριακή πόλη Ιντλίμπ προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον τεσσάρων ανθρώπων, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SANA χωρίς να διευκρινίσει τα αίτια της έκρηξης.

Κάτοικοι δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι άκουσαν εκρήξεις στη δυτική περιφέρεια της πόλης Ιντλίμπ, η έδρα της ομώνυμης επαρχίας στη βορειοδυτική Συρία.

Το SANA έκανε λόγο για τουλάχιστον "τέσσερις νεκρούς και πέντε τραυματίες από έκρηξη άγνωστης προέλευσης στα περίχωρα της πόλης Ιντλίμπ". Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε αρχικά έναν απολογισμό με δύο νεκρούς.

Η πολιτική προστασία δήλωσε σε ανακοίνωση ότι ένα παιδί είναι μεταξύ των νεκρών.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκανε λόγο για "ισχυρές διαδοχικές εκρήξεις σε βάση ξένων μαχητών που περιείχε μια αποθήκη όπλων. Μη επανδρωμένο αεροσκάφος πετούσε πάνω από την περιοχή" την ώρα του περιστατικού. Το Παρατηρητήριο ανέφερε ότι σχηματίστηκαν πυκνές στήλες καπνού και προκλήθηκε κλίμα πανικού στους κατοίκους.

Εικόνες που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν ένα μεγάλο σύννεφο καπνού να υψώνεται πάνω από ένα κτίριο σε αγροτική περιοχή.

Στα τέλη Ιουλίου, σειρά εκρήξεων στην επαρχία Ιντλίμπ προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 12 ανθρώπων και τον τραυματισμό 100 και πλέον άλλων, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο, σε αποθήκη όπλων τζιχαντιστικής οργάνωσης στην πόλη Μααρέτ Μισρίν, στο βόρειο τμήμα της επαρχίας.

Οι αρχές δεν είχαν διευκρινίσει τα αίτια των εκρήξεων αυτών.

ΠΗΓΗ:ΑΠΕ

