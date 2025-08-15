#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ρωσία: «Μαχητική διάθεση» στις συνομιλίες Πούτιν-Τραμπ

Ο ειδικός απεσταλμένος Κίριλ Ντμίτριεφ τονίζει ότι οι ηγέτες ΗΠΑ και Ρωσίας θα συζητήσουν το πλήρες φάσμα των σχέσεων, με στόχο την αποκατάσταση δεσμών, πέρα από την Ουκρανία.

Ρωσία: «Μαχητική διάθεση» στις συνομιλίες Πούτιν-Τραμπ

Δημοσιεύθηκε: 15 Αυγούστου 2025 - 19:30

Ο Ρώσος ειδικός απεσταλμένος Κίριλ Ντμίτριεφ δήλωσε ενόψει της συνάντησης για την Ουκρανία μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ ότι η διάθεση είναι "μαχητική", μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ο Πούτιν και ο Τραμπ θα συζητήσουν το πλήρες φάσμα των σχέσεων ΗΠΑ-Ρωσίας, όχι μόνο για την Ουκρανία, και οι συνομιλίες τους θα έχουν ως στόχο την αποκατάσταση των δεσμών, τόνισε ο Ντμίτριεφ, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τις επενδύσεις και την οικονομική συνεργασία.

με πληροφορίες από Reuters, ΑΠΕ

