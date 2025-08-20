Συρία: Στέλεχος του Ισλαμικού Κράτους σκοτώθηκε από τον συνασπισμό κατά των τζιχαντιστών

Ένα στέλεχος της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος σκοτώθηκε σήμερα κατά τη διάρκεια επιχείρησης του διεθνούς συνασπισμού κατά των τζιχαντιστών του οποίου ηγείται η Ουάσινγκτον στην επαρχία Ιντλίμπ, στη βορειοδυτική Συρία, μετέδωσε η επίσημη συριακή τηλεόραση.

Οι αμερικανικές δυνάμεις έλαβαν μέρος σε επιδρομή σήμερα πριν ξημερώσει στη βορειοδυτική Συρία που στόχευε ένα μέλος της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, δήλωσαν ένας Αμερικανός αξιωματούχος και μια πηγή των συριακών υπηρεσιών ασφαλείας.

"Οι δυνάμεις του συνασπισμού διεξήγαγαν επιχείρηση που είχε στόχο ένα σπίτι στην τοποθεσία Ατμέ", σκοτώνοντας τον Σάλαχ Νουμάν "ιρακινής εθνικότητας και στέλεχος του Νταές", ακρωνύμιο στα αραβικά του ΙΚ, μετέδωσε η τηλεόραση επικαλούμενη πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας.

Ο Σάλαχ Νουμάν περιγράφεται από την πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας ως "ένα από τα πλέον καταζητούμενα και πλέον επικίνδυνα άτομα για τον ρόλο του στην αναδιοργάνωση πυρήνων της οργάνωσης στη Συρία".

Ο συνασπισμός δεν επιβεβαίωσε την επιχείρηση αυτή.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, εκ των οποίων και αυτή του Μοχάμεντ Σέιχ, του ιδιοκτήτη του κτιρίου όπου διέμενε ο Νουμάν, η έφοδος διήρκησε περίπου δύο ώρες, με αεροσκάφη να πετούν πάνω από την περιοχή και ανταλλαγές πυρών.

Σύμφωνα με την τηλεόραση, κατά την έφοδο των δυνάμεων, το στέλεχος που αποτελούσε στόχο "πήδηξε από το μπαλκόνι αλλά οι δυνάμεις του συνασπισμού είχαν περικυκλώσει το σημείο και άνοιξαν πυρ εναντίον του σκοτώνοντάς τον επί τόπου".

Ο Σάλαχ Νουμάν ζούσε με τη μητέρα του και την οικογένειά του στον επάνω όροφο ενός διώροφου κτιρίου, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες.

Πηγή των ιρακινών υπηρεσιών ασφαλείας δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο Νουμάν ήταν ο αδελφός ενός υψηλόβαθμου στελέχους του ΙΚ, το οποίο σκοτώθηκε το 2020 από τον συνασπισμό στη Συρία. Οι ιρακινές υπηρεσίες πληροφοριών μοιράστηκαν πληροφορίες με τον συνασπισμό πριν από την επιχείρηση, η οποία επίσης οδήγησε στη "σύλληψη των συζύγων του", σύμφωνα με την πηγή.

"Γύρω στις 2.30 το πρωί ακούσαμε θόρυβο, βγήκαμε έξω και οι δυνάμεις του συνασπισμού ήταν εκεί", δήλωσε ο Σέιχ στο AFP, ο οποίος κατοικεί στο ισόγειο. Όπως δήλωσε, τα μέλη του συνασπισμού οδήγησαν τους κατοίκους 200 μέτρα μακριά από την κατοικία, όπου πήραν τα ονόματά τους και τα αποτυπώματα τους.

"Τους είπαμε ότι το σπίτι είχε νοικιαστεί μέσω μιας υπηρεσίας και ότι δεν είχαμε καμία σχέση με αυτόν", πρόσθεσε.

Ο Αμπντελκαντέρ Σέιχ, ο οποίος κατοικεί στο γειτονικό σπίτι, δήλωσε ότι ο Νουμάν ζούσε εκεί τα τελευταία δύο χρόνια, το μισθωτήριο ήταν στο όνομα της μητέρας του.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν στρατιώτες στη Συρία στο πλαίσιο του συνασπισμού κατά των τζιχαντιστών.

Το ΙΚ είχε καταλάβει το 2014 μεγάλα εδάφη στη Συρία πριν ηττηθεί το 2019 από τις κουρδικές δυνάμεις της Συρίας που υποστηρίχτηκαν από τον συνασπισμό κατά των τζιχαντιστών, εν μέσω εμφυλίου πολέμου.

Η οργάνωση διατηρεί ωστόσο πυρήνες εν υπνώσει στις περιοχές της ερήμου και αυτοί συνεχίζουν να εξαπολύουν επιθέσεις.

