ΗΠΑ: Αναπάντεχη άνοδος στις αιτήσεις για επίδομα ανεργίας

Οι αιτήσεις για επίδομα ανεργίας αυξήθηκαν στις 235.000 έναντι 224.000 την προηγούμενη εβδομάδα. Οι αναλυτές προέβλεπαν άνοδο μόλις στις 225.000.

Δημοσιεύθηκε: 21 Αυγούστου 2025 - 15:43

O αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν αίτηση για επίδομα ανεργίας κατέγραψε άνοδο την περασμένη εβδομάδα, διαψεύδοντας τις προβλέψεις των αναλυτών. 

Ειδικότερα, οι αιτήσεις για επίδομα ανεργίας εκτοξεύτηκαν στις 235.000 από 224.000 την προηγούμενη εβδομάδα. Οι αναλυτές προέβλεπαν άνοδο μόλις στις 225.000.

Ο μέσος όρος των αιτήσεων για επίδομα ανεργίας τις τέσσερις τελευταίες εβδομάδες, μια λιγότερο ευμετάβλητη μέτρηση, αυξήθηκε στις 226.250 από 221.750 μια βδομάδα νωρίτερα. 

Eν τω μεταξύ, ο αριθμός των Αμερικανών που εξακολουθούν να λαμβάνουν επίδομα ανεργίας αυξήθηκε σε 1,972 εκατ. από 1,942 εκατ.

