Η Λευκορωσία θέλει να εξοπλίσει τα πυραυλικά του συστήματα με πυρηνικές κεφαλές

Η Λευκορωσία εκτιμά πως θα αναπτύξει με τον καλύτερο τρόπο την παραγωγή των δικών της πυραύλων και πως θα εξοπλίσει τα συστήματα εκτοξευτήρων πυραύλων Polonez με πυρηνικές κεφαλές, δήλωσε σήμερα Λευκορώσος υψηλόβαθμος αξιωματούχος στον τομέα ασφαλείας.

Η Λευκορωσία, στενός σύμμαχος της Ρωσίας, ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι θα εμβαθύνει τις διμερείς σχέσεις με το Ιράν και επίσης συνεργάζεται με την Κίνα στον τομέα της ανάπτυξης όπλων. Η Λευκορωσία δεν διαθέτει δικά της πυρηνικά όπλα, αλλά διατηρεί στο έδαφος της ρωσικά τακτικά όπλα, που είναι υπό τον έλεγχο της Μόσχας.

Ο πρόεδρος Αλεξάντερ Λουκασένκο που είναι πρόεδρος της Λευκορωσίας από το 1994 έως σήμερα είπε σε αξιωματούχους κατά τη διάρκεια συνάντησης σε βιομηχανία όπλων ότι το Μίνσκ πρέπει να εκσυγχρονίσει και να αναπτύξει τη δική του παραγωγή πυραύλων

«Οι δυναμικές των στρατιωτικών απειλών και η σημαντική αύξηση των στρατιωτικών δαπανών από τους δυτικούς γείτονες μας, μας αναγκάζουν να δίνουμε συνεχώς ιδιαίτερη προσοχή στο ζήτημα των αμυντικών δυνατοτήτων της Λευκορωσίας, της Ρωσίας και της Ένωσης μας» , δήλωσε ο Λουκασένκο, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η Λευκορωσία συνορεύει με την Πολωνία, τη Λιθουανία και τη Λετονία - όλες χώρες μέλη του ΝΑΤΟ-δυτικά και βόρεια, ενώ στον νότο συνορεύει με την Ουκρανία.

Ο Αλεξάντερ Βόλφοβιτς, επικεφαλής του Κρατικού Συμβουλίου Ασφαλείας της Λευκορωσίας, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι το Μίνσκ σκέφτεται πως θα εξοπλίσει το πυραυλικό σύστημα Polonez με πυρηνικές κεφαλές.

«Σήμερα, πρόκειται για ένα σύστημα τελευταίας τεχνολογίας», δήλωσε ο Βόλφοβιτς, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Belta. «Ήδη εγείρονται ερωτήματα σχετικά με τον εξοπλισμό αυτών των πυραύλων με πυρηνικές κεφαλές».

Το σύστημα Polonez, που βρίσκεται σε υπηρεσία από το 2016, αναπτύχθηκε από κοινού με την Κίνα, δήλωσε ο Βόλφοβιτς. Ο εκτοξευτήρας έχει πλέον βεληνεκές 300 χλμ. από 200 χλμ. που ήταν προηγουμένως.

Ο Βολφόβιτς δήλωσε ότι η Λευκορωσία διερευνά επίσης πώς να ενσωματώσει την τεχνολογία του Oreshnik, ενός ρωσικής κατασκευής, μεσαίου βεληνεκούς υπερηχητικού πυραύλου, για τη δημιουργία ενός «κοινού πυραύλου».

Ο υπουργός Άμυνας της Λευκορωσίας δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι επερχόμενες κοινές ασκήσεις μεταξύ Μινσκ και Μόσχας θα περιλαμβάνουν ασκήσεις με τη χρήση του Oreshnik, το οποίο η Ρωσία έχει χρησιμοποιήσει εναντίον της Ουκρανίας.

«Τα ζητήματα που σχετίζονται με την αύξηση της ισχύος μας και των αμυντικών μας δυνατοτήτων είναι πολύ σημαντικά», δήλωσε ο Βόλφοβιτς.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ