#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ρωσία: Κατέλαβε δύο χωριά στην περιφέρεια Ντονέτσκ

Η προώθηση σημειώνεται την ώρα που απομακρύνεται η προοπτική μιας συνάντησης του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ρωσία: Κατέλαβε δύο χωριά στην περιφέρεια Ντονέτσκ

Δημοσιεύθηκε: 23 Αυγούστου 2025 - 14:36

Την κατάληψη δύο χωριών στην περιφέρεια Ντονέτσκ στην ανατολική Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα Σάββατο (23/8) η Ρωσία, εντείνοντας τη στρατιωτική πίεση επί του εδάφους την ώρα που επιταχύνονται οι διπλωματικές προσπάθειες για την εξεύρεση λύσης στη σύγκρουση.

Σε ανακοίνωση στην εφαρμογή Telegram, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι κατέλαβε στην περιοχή αυτή τις κοινότητες Σερέντνιε και Κλέμπαν-Μπικ.

Η κατάληψη της τελευταίας αποτελεί ένα επιπλέον βήμα προς την πόλη Κοστιαντινίφκα, σημαντικό προπύργιο στον δρόμο του Κραματόρσκ που είναι από την πλευρά του ένα σημαντικό σημείο για την ουκρανική επιμελητεία στο μέτωπο της περιφέρειας Ντονέτσκ.

Ο ρωσικός στρατός έχει μεγαλώσει τα εδαφικά κέρδη του τους τελευταίους μήνες απέναντι στις ουκρανικές δυνάμεις που υστερούν σε άνδρες και εξοπλισμό.

Η προώθηση σημειώνεται την ώρα που απομακρύνεται η προοπτική μιας συνάντησης του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και έχει σκοπό την επίτευξη ειρηνικής διευθέτησης στη σύγκρουση.

Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργκέι Λαβρόφ κατηγόρησε χθες, Παρασκευή, τον Ουκρανό πρόεδρο ότι παρακωλύει τη διοργάνωση μιας συνάντησης με τον Ρώσο ομόλογό του, την επομένη παρόμοιων επικρίσεων που διατύπωσε ο Ουκρανός ηγέτης για τη Μόσχα.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ, που θέλει να εξευρεθεί γρήγορα τρόπος να τελειώσει η επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας το 2022 και πραγματοποίησε μια θεαματική επαναπροσέγγιση με τη Μόσχα τους τελευταίους μήνες για να το επιτύχει, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι δίνει «δύο εβδομάδες» προθεσμία προτού λάβει αποφάσεις για τη γραμμή που θα ακολουθήσει σε σχέση με τη σύγκρουση.

Ο ρωσικός στρατός κατέχει τώρα περίπου το 20% της ουκρανικής επικράτειας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τραμπ: Προτιμώ να μην πάω στη συνάντηση με Πούτιν-Ζελένσκι

Ζελένσκι: Η Ρωσία κάνει τα πάντα για να μην γίνει συνάντηση με Πούτιν

Πύραυλο με εμβέλεια 3.000 χλμ κατασκεύασε η Ουκρανία!

Ιταλία: Δικαστήριο επικύρωσε την σύλληψη Ουκρανού για την δολιοφθορά των αγωγών Nord Stream

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο