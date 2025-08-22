Τραμπ: Σε δύο βδομάδες κυρώσεις στη Ρωσία ή... τίποτα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα γνωρίζει σε δύο εβδομάδες εάν είναι εφικτή η πρόοδος στην προσπάθειά του να τερματιστεί η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, σύμφωνα με νέες δηλώσεις του, ενώ έθεσε εκ νέου το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων στη Μόσχα.

Μιλώντας εφ' όλης της ύλης σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, όπως μεταδίδει το Reuters, ο Τραμπ δήλωσε: «Δεν είμαι ευχαριστημένος» με καμία πτυχή της προσπάθειας για την επίτευξη ειρήνης.

Πριν από μια εβδομάδα, ο Τραμπ είχε συνομιλίες στην Αλάσκα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να τον πείσει να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Υπάρχει τεράστιο μίσος εκεί», είπε ο Τραμπ. «Αλλά θα δούμε τι θα συμβεί. Νομίζω ότι σε δύο εβδομάδες θα ξέρουμε προς τα πού θα πάω».

Όπως είπε, τότε θα αποφασίσει αν θα επιβάλει «μαζικές κυρώσεις» ή δασμούς, ή αν δεν θα κάνει τίποτα λέγοντας: «Είναι δική σας μάχη».

«Θα δούμε ποιος φταίει», κατέληξε. Τέλος, δήλωσε δυσαρεστημένος από τη χθεσινή ουκρανική επίθεση σε ρωσικό αγωγό.

Οι σχεδόν καθημερινές επιθέσεις της Ουκρανίας με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) σε διυλιστήρια πετρελαίου και αγωγούς έχουν οδηγήσει σε ελλείψεις καυσίμων σε αριθμό ρωσικών περιφερειών.

Ο ουκρανικός στρατός έπληξε τον σταθμό άντλησης πετρελαίου στην Ουνέτσα της περιφέρειας Μπριάνσκ της Ρωσίας, κρίσιμης σημασίας τμήμα του αγωγού μεταφοράς ρωσικού πετρελαίου Ντρούζμπα προς την Ευρώπη,