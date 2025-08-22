#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Τραμπ: Σε δύο βδομάδες κυρώσεις στη Ρωσία ή... τίποτα

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε δυσαρεστημένος από την προσπάθεια για επίτευξη ειρήνης. «Θα επιβάλω μαζικές κυρώσεις ή δασμούς, ή θα τους πω απλώς "είναι δικό σας πρόβλημα"».

Τραμπ: Σε δύο βδομάδες κυρώσεις στη Ρωσία ή... τίποτα

Δημοσιεύθηκε: 22 Αυγούστου 2025 - 21:03

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα γνωρίζει σε δύο εβδομάδες εάν είναι εφικτή η πρόοδος στην προσπάθειά του να τερματιστεί η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, σύμφωνα με νέες δηλώσεις του, ενώ έθεσε εκ νέου το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων στη Μόσχα.

Μιλώντας εφ' όλης της ύλης σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, όπως μεταδίδει το Reuters, ο Τραμπ δήλωσε: «Δεν είμαι ευχαριστημένος» με καμία πτυχή της προσπάθειας για την επίτευξη ειρήνης.

Πριν από μια εβδομάδα, ο Τραμπ είχε συνομιλίες στην Αλάσκα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να τον πείσει να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Υπάρχει τεράστιο μίσος εκεί», είπε ο Τραμπ. «Αλλά θα δούμε τι θα συμβεί. Νομίζω ότι σε δύο εβδομάδες θα ξέρουμε προς τα πού θα πάω».

Όπως είπε, τότε θα αποφασίσει αν θα επιβάλει «μαζικές κυρώσεις» ή δασμούς, ή αν δεν θα κάνει τίποτα λέγοντας: «Είναι δική σας μάχη».

«Θα δούμε ποιος φταίει», κατέληξε. Τέλος, δήλωσε δυσαρεστημένος από τη χθεσινή ουκρανική επίθεση σε ρωσικό αγωγό.

Οι σχεδόν καθημερινές επιθέσεις της Ουκρανίας με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) σε διυλιστήρια πετρελαίου και αγωγούς έχουν οδηγήσει σε ελλείψεις καυσίμων σε αριθμό ρωσικών περιφερειών.

Ο ουκρανικός στρατός έπληξε τον σταθμό άντλησης πετρελαίου στην Ουνέτσα της περιφέρειας Μπριάνσκ της Ρωσίας, κρίσιμης σημασίας τμήμα του αγωγού μεταφοράς ρωσικού πετρελαίου Ντρούζμπα προς την Ευρώπη,

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Οι ΗΠΑ αγοράζουν το 10% της Intel

Απειλές Τραμπ στη Λίζα Κουκ: Αν δεν παραιτηθείς θα σε απολύσω

Βανς: Η Ευρώπη πρέπει να έχει τη «μερίδα του λέοντος» στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία

Ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία ζητά ο Ρούτε

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο