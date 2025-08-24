Επιστολές Τραμπ και ξένων ηγετών για την Ημέρα Ανεξαρτησίας της Ουκρανίας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έστειλε όπως και άλλοι ηγέτες του κόσμου ευχές προς την Ουκρανία σήμερα Κυριακή, για τον εορτασμό της Ημέρας Ανεξαρτησίας, σε μια περίοδο όπου οι ελπίδες για ειρήνη παραμένουν περιορισμένες παρά τις έντονες διπλωματικές προσπάθειες. Στο μεταξύ, οι μάχες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας συνεχίζονται. Ρώσοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι σήμερα Κυριακή (24/8) εκδηλώθηκε πυρκαγιά μετά την κατάρριψη ουκρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους (UAV) κοντά στον πυρηνικό σταθμό Κουρσκ, προκαλώντας ζημιά σε έναν μετασχηματιστή.

Ο Τραμπ απέστειλε γράμμα στην Ουκρανία με αφορμή την 34η επέτειο της ανεξαρτησίας της -που σηματοδοτεί την αποδέσμευση της χώρας από τη σοβιετική κυριαρχία- επαινώντας το θάρρος της και δηλώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύουν στο μέλλον της ως ανεξάρτητο κράτος.

Το γράμμα κοινοποιήθηκε στο X από τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος απηύθυνε και ο ίδιος μήνυμα στους πολίτες: «Δεν θα χάσουμε». Οι ουκρανικές αρχές δεν σχολίασαν τις ρωσικές αξιώσεις.

Άλλοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, ο Βρετανός Βασιλιάς Κάρολος και ο Πάπας Λέων ΙΔ΄, απέστειλαν επίσης μηνύματα για την ημέρα, η οποία φέτος σημαδεύεται από στασιμότητα στις ειρηνευτικές συνομιλίες και την πρόθεση του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ έκανε την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στην Ουκρανία, δηλώνοντας στο X ότι η στήριξη της χώρας του προς το Κίεβο είναι «αμετακίνητη και είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα της μάχης για την υπεράσπιση της κυριαρχίας σας».

Ο Κιθ Κέλογκ, απεσταλμένος της κυβέρνησης Τραμπ για την Ουκρανία και τη Ρωσία, συμμετείχε επίσης στην τελετή για την Ημέρα Ανεξαρτησίας της Κυριακής στο Κίεβο.

Το μήνυμα Τραμπ έρχεται λίγες μέρες αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι θα δώσει στον Πούτιν «μερικές εβδομάδες» ακόμα, παρατείνοντας την προθεσμία για πιθανές συνέπειες προς τη Μόσχα μετά την προτροπή του Ρώσου ηγέτη να συναντηθεί με τον Ουκρανό ομόλογό του ελπίζοντας στο τέλος του πολέμου.

Στο γράμμα του, ο Τραμπ έγραψε: «Ο λαός της Ουκρανίας έχει αδάμαστο πνεύμα και το θάρρος της χώρας σας εμπνέει πολλούς. Καθώς γιορτάζετε αυτήν την σημαντική ημέρα, να γνωρίζετε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σέβονται τον αγώνα σας, τιμούν τις θυσίες σας και πιστεύουν στο μέλλον σας ως ανεξάρτητο έθνος».

«Τώρα είναι η στιγμή να τελειώσει η ανόητη αιματοχυσία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν μια λύση μέσα από διαπραγμάτευση, που οδηγεί σε βιώσιμη και διαρκή ειρήνη, που θα τερματίσει τη σφαγή και θα διασφαλίσει την κυριαρχία και την αξιοπρέπεια της Ουκρανίας», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Τραμπ για το μήνυμά του και απηύθυνε τη δική του ομιλία προς τους Ουκρανούς, δηλώνοντας ότι η χώρα θα συνεχίσει να γιορτάζει την Ημέρα Ανεξαρτησίας και σε εκατό χρόνια. Αναφερόμενος στις πρόσφατες συνομιλίες με τον Τραμπ και Ευρωπαίους ηγέτες για την προώθηση σχεδίου ειρήνης, είπε: «Η Ουκρανία δεν έχει ακόμη κερδίσει πλήρως, αλλά σίγουρα δεν θα χάσει. Η Ουκρανία έχει εξασφαλίσει την ανεξαρτησία της. Δεν είναι θύμα· είναι μαχήτρια. Δεν ικετεύει· προσφέρει. Συμμαχία και συνεργασία».

«Η Ουκρανία είναι πιο δυνατή και έχει αυτοσεβασμό. Δεν περιμένει χειρονομίες καλής θέλησης, αλλά διαθέτει τη θέληση να εφαρμόσει ό,τι χρειάζεται για εμάς», πρόσθεσε.

«Αυτή είναι η Ουκρανία του σήμερα. Και μια τέτοια Ουκρανία δεν θα αναγκαστεί ποτέ ξανά στην ιστορία να υπομείνει την ταπείνωση που οι Ρώσοι ονομάζουν "συμβιβασμό". Χρειαζόμαστε μια δίκαιη ειρήνη. Το μέλλον μας θα αποφασιστεί μόνο από εμάς. Και ο κόσμος το γνωρίζει», κατέληξε.

