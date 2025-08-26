Εκτροχιάστηκε τρένο στην Νιγηρία, άγνωστο αν υπάρχουν θύματα

Μια αμαξοστοιχία που συνδέει την Αμπούτζα, την πρωτεύουσα της Νιγηρίας, με την πόλη Καντούνα στον βορρά, εκτροχιάστηκε το πρωί, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν υπάρχουν θύματα, ανακοίνωσε η εθνική υπηρεσία αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών (NEMA).

«Επιβεβαιώνουμε το ατύχημα αλλά δεν μπορούμε να πούμε προς το παρόν εάν υπάρχουν νεκροί ή όχι», είπε ο Εζεκίελ Νόνσο, ένας εκπρόσωπος αυτής της υπηρεσίας, μια ομάδα της οποία είναι καθ’ οδόν για το σημείο του ατυχήματος.

Στα βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, διακρίνονται τρία βαγόνια πεσμένα στο πλάι. Το τρένο εκτροχιάστηκε κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό του Τζέρε, στην Πολιτεία του Νίγηρα, στα βόρεια της Αμπούτζα.

Αυτή η σιδηροδρομική γραμμή είναι γνωστή για τα αλλεπάλληλα ατυχήματα και άλλα συμβάντα. Την περασμένη εβδομάδα τα δρομολόγια ανεστάλησαν επειδή είχαν υπερθερμανθεί οι ράγες.

Το 2024 το τρένο είχε εκτροχιαστεί και πάλι κοντά στον σταθμό του Τζέρε, χωρίς να σκοτωθεί κανείς. Το 2023 το ίδιο τρένο εκτροχιάστηκε κοντά στον σταθμό του Κούμπουα. Το 2022, μια ένοπλη συμμορία επιτέθηκε στο τρένο σκοτώνοντας δέκα ανθρώπους. Περίπου 60 επιβάτες κρατήθηκαν όμηροι επί πολλούς μήνες, αλλά στη συνέχεια απελευθερώθηκαν όλοι. Μετά την επίθεση αυτή, τα δρομολόγια διακόπηκαν επί πολλούς μήνες.

Η σιδηροδρομική γραμμή, μήκους 186 χιλιομέτρων, εγκαινιάστηκε το 2016 έπειτα από πέντε χρόνια εργασιών. Ο στόχος ήταν να παρασχεθεί στους κατοίκους ένα ασφαλέστερο μέσο μεταφοράς επειδή στους δρόμους σημειώνονται τακτικά επιθέσεις από συμμορίες ενόπλων, καθώς και πολλά τροχαία δυστυχήματα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ