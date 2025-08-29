#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΗΠΑ: Απότομη αύξηση στο εμπορικό έλλειμμα αγαθών τον Ιούλιο

Διευρύνθηκε κατά 22,1% στα 103,6 δισ. δολάρια. Οι εταιρείες έσπευσαν να αποφύγουν τους δασμούς, αυξάνοντας τις εισαγωγές προ της προθεσμίας της 1ης Αυγούστου που είχε θέσει ο Λευκός Οίκος για εμπορικές συμφωνίες.

Δημοσιεύθηκε: 29 Αυγούστου 2025 - 16:44

Το εμπορικό έλλειμμα αγαθών των ΗΠΑ διευρύνθηκε κατά 22,1% στα 103,6 δισ. δολάρια τον Ιούλιο, από 84,9 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση του Υπουργείου Εμπορίου που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή.

Το έλλειμμα ήταν πολύ μεγαλύτερο από το αναμενόμενο. Οικονομολόγοι ανέμεναν ότι το έλλειμμα θα διευρυνθεί στα 87,7 δισ. δολάρια, σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών Econoday.

Οι εξαγωγές αγαθών ανήλθαν σε 178,0 δισ. δολάρια, 100 εκατ. λιγότερα από τις εξαγωγές του Ιουνίου. Οι εισαγωγές αγαθών ήταν ύψους 281,5 δισ. δολ., 18,6 δισ. περισσότερα από τις εισαγωγές του Ιουνίου.

Οι εταιρείες έσπευσαν να αποφύγουν τους δασμούς και οι εισαγωγές αυξήθηκαν ενόψει της προθεσμίας της 1ης Αυγούστου που είχε θέσει ο Λευκός Οίκος για διμερείς εμπορικές συμφωνίες.

