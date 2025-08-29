ΗΠΑ: Απότομη αύξηση στο εμπορικό έλλειμμα αγαθών τον Ιούλιο

Το εμπορικό έλλειμμα αγαθών των ΗΠΑ διευρύνθηκε κατά 22,1% στα 103,6 δισ. δολάρια τον Ιούλιο, από 84,9 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση του Υπουργείου Εμπορίου που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή.

Το έλλειμμα ήταν πολύ μεγαλύτερο από το αναμενόμενο. Οικονομολόγοι ανέμεναν ότι το έλλειμμα θα διευρυνθεί στα 87,7 δισ. δολάρια, σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών Econoday.

Οι εξαγωγές αγαθών ανήλθαν σε 178,0 δισ. δολάρια, 100 εκατ. λιγότερα από τις εξαγωγές του Ιουνίου. Οι εισαγωγές αγαθών ήταν ύψους 281,5 δισ. δολ., 18,6 δισ. περισσότερα από τις εισαγωγές του Ιουνίου.

Οι εταιρείες έσπευσαν να αποφύγουν τους δασμούς και οι εισαγωγές αυξήθηκαν ενόψει της προθεσμίας της 1ης Αυγούστου που είχε θέσει ο Λευκός Οίκος για διμερείς εμπορικές συμφωνίες.