Τη λύπη του εκφράζει ο ισραηλινός στρατός για τον θάνατο Λιβανέζων στρατιωτών από έκρηξη drone

Ο ισραηλινός στρατός εξέφρασε σήμερα τη λύπη του μετά την ανακοίνωση από τον λιβανέζικο στρατό του θανάτου δύο στρατιωτών έπειτα από έκρηξη ισραηλινού μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) που συνετρίβη στον νότιο Λίβανο.

Ο στρατός του Λιβάνου δήλωσε πως οι στρατιώτες του επιθεωρούσαν το drone που έπεσε χθες Πέμπτη στην περιοχή της Ναγκούρα, όταν εξερράγη, σκοτώνοντας έναν αξιωματικό και έναν στρατιώτη και τραυματίζοντας άλλους δύο.

Ο Λιβανέζος πρόεδρος Ζοζέφ Αούν διευκρίνισε πως ήταν το τέταρτο φονικό συμβάν για τον στρατό αφότου άρχισε να αναπτύσσεται στον νότιο Λίβανο, μετά την κατάπαυση του πυρός που επιτεύχθηκε τον Νοέμβριο ανάμεσα στο Ισραήλ και την υποστηριζόμενη από το Ιράν σιιτική λιβανική οργάνωση Χεζμπολάχ.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού στα αραβικά, ο Αβιτσάι Αντραΐ, έγραψε στο X πως ο στρατός επιτέθηκε, την Πέμπτη, "σε ένα όχημα μηχανικού στην περιοχή της Νακούρα, στον νότιο Λίβανο, που έκανε ετοιμασίες προκειμένου να κατασκευάσει στρατιωτική υποδομή της Χεζμπολάχ στην περιοχή".

Πρόσθεσε ότι κατά την επιχείρηση αυτή "υπήρξε μία τεχνική δυσλειτουργία" εμποδίζοντας την έκρηξη του πυρομαχικού, το οποίο έπεσε στο έδαφος, "με τις τελευταίες πληροφορίες να κάνουν λόγο για πολλά θύματα στις τάξεις του λιβανέζικου στρατού".

Ο Αντραΐ δήλωσε πως διεξάγεται έρευνα "προκειμένου να προσδιοριστεί αν το συμβάν προκλήθηκε από έκρηξη ισραηλινών όπλων", προσθέτοντας πως ο στρατός "εκφράζει τη λύπη του για τους τραυματισμούς που υπέστησαν οι στρατιώτες του λιβανέζικου στρατού".

Στο πλαίσιο της κατάπαυσης του πυρός που είχε στόχο να θέσει τέλος σε εχθροπραξίες ενός και πλέον έτους ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, ο λιβανέζικος στρατός αναπτύχθηκε στο νότιο τμήμα της χώρας έχοντας ως αποστολή να διαλύσει τις υποδομές της οργάνωσης που υποστηρίζετσι από το Ιράν, με τη βοήθεια των κυανοκράνων του ΟΗΕ.

Το Ισραήλ συνεχίζει τα πλήγματά του εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, παρά την κατάπαυση του πυρός, και δήλωσε ότι θα τα συνεχίσει μέχρι τον αφοπλισμό της οργάνωσης.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ