Ασκήσεις επί χάρτου από το ΔΝΤ για τη Γαλλία

Ο Σεπτέμβριος είναι «καυτός» μήνας για τη Γαλλία, με εξελίξεις που επηρεάζουν ολόκληρη την ευρωζώνη και έχουν αντίκτυπο στις ανά τον κόσμο αγορές.

Κανείς δεν αστειεύεται πλέον. Ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Έρικ Λόμπαρντ άρχισε να προειδοποιεί δημόσια για πιθανή οικονομική βοήθεια από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Μια τέτοια προοπτική φέρνει περισσότερο «πανικό» και αστάθεια στις αγορές, οι οποίες μέχρι τώρα προεξοφλούσαν ότι πάντα στο «πάρα πέντε» οι πολιτικοί έβρισκαν λύση.

Παρότι το ενδεχόμενο διαψεύδεται, πηγές από τη Ουάσιγκτον υποστήριξαν στο Euro2day.gr ότι εδώ και μια εβδομάδα οι αναλυτές του ΔΝΤ «οφείλουν» να επεξεργαστούν διάφορα σενάρια για το ως προς το πού μπορεί να καταλήξει η παρούσα κρίση.

Τα σενάρια που επεξεργάζεται το ΔΝΤ φαίνεται πως είναι τέσσερα και αρχίζουν από μια σκληρή δημοσιονομική προσαρμογή σε συνδυασμό με δανεισμό «τύπου Ελλάδας», έως το πιο «ελαφρύ» μιας πιστωτικής γραμμής με λίγα προαπαιτούμενα.

Η Γαλλία έπεφτε πάντα στα μαλακά τα τελευταία 15 χρόνια όσον αφορούσε στα δημοσιονομικά της. Λόγω της πολιτικής της ισχύος και του τότε πανίσχυρου γαλλογερμανικού άξονα που εν πολλοίς αποφάσιζε για όλα στην ευρωζώνη, ενώ η Κομισιόν έκανε τα «στραβά μάτια» στον εκτροχιασμό των δημοσιονομικών της. Με την Covid-19, τον πόλεμο στην Ουκρανία, τους δασμούς των ΗΠΑ και την προσπάθεια του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν να ηγηθεί της Ε.Ε. εκμεταλλευόμενος το πολιτικό κενό στη Γερμανία, ήρθαν οι αλλεπάλληλες δαπάνες που εκτροχίασαν τον γαλλικό προϋπολογισμό. Σε αυτά δεν συνυπολογίζονται τα μυστικά κονδύλια του γαλλικού ΥΠΕΞ για τη στήριξη προς τη Συρία.

Οι γαλλικές κρατικές δαπάνες έχουν φτάσει το 58% του ΑΕΠ, ενώ η φορολογική επιβάρυνση των εργαζομένων στο 47%, ένα από τα υψηλότερα επίπεδα στον ΟΟΣΑ.

Το έλλειμμα προβλέπεται να φτάσει το 5,7% του ΑΕΠ φέτος (χωρίς να είναι απίθανο εντέλει να ξεπεράσει το 6%), ενώ το χρέος αναμένεται να υπερβεί το 113% του ΑΕΠ, αν ληφθεί υπόψη το μερίδιο της Γαλλίας στα χρέη της Ε.Ε.

Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι οι επενδυτές αρχίζουν να αισθάνονται νευρικότητα για το ενδεχόμενο να δανείσουν στη χώρα ακόμη περισσότερα χρήματα. Οι αποδόσεις έχουν ήδη εκτοξευθεί πάνω από την Ελλάδα και την Πορτογαλία, δύο χώρες που βρίσκονταν στο επίκεντρο της τελευταίας κρίσης της ευρωζώνης, και αυτό δεν είναι καθόλου καθησυχαστικό.

Μια δυνητική σοβαρή κρίση στη Γαλλία είναι βέβαιο ότι θα έχει ευρύτερες διαστάσεις. Κατά τους αναλυτές, το πρώτο πράγμα που μπαίνει στο μικροσκόπιο είναι οι τράπεζες: Οι μετοχές της Société Générale έχασαν το 10% της αξίας τους τις τελευταίες έξι ημέρες, ενώ της BNP Paribas υποχώρησαν κατά 8%. Τι σημαίνει αυτό; Είναι σαφές ότι τα hedge funds έχουν καταλάβει ότι το «σορτάρισμα» μεγάλων τραπεζών είναι ένας εύκολος τρόπος για να κυνηγήσουν κέρδη στο «μότο» ότι η Γαλλία χρεοκοπεί.

Όπως προαναφέρθηκε, η Γαλλία είναι η πιο δημοσιονομικά «ευνοημένη» χώρα (κάποιοι θα έλεγαν ανεύθυνη) από όλες τις μεγάλες ανεπτυγμένες παγκόσμιες οικονομίες. Αλλά αν καταρρεύσει, τότε και άλλες χώρες -κυρίως το Ηνωμένο Βασίλειο- θα εμπλακούν πολύ γρήγορα στην καταιγίδα, όπως ακριβώς συνέβη με την Ιρλανδία και την Πορτογαλία μετά την κατάρρευση της Ελλάδας. Οι αγορές θα αναζητούν το επόμενο ντόμινο που θα πέσει και δεν θα αργήσουν να το βρουν.

Τέλος, θα πρέπει να ανησυχούμε για τη λύση. Ακόμα και το Εθνικό Μέτωπο της Μαρίν Λεπέν έχει συμφιλιωθεί με το ευρώ, τουλάχιστον δημόσια. Κι όμως, τα τελευταία εικοσιτετράωρα οι άνθρωποι της Λεπέν σιγοψιθυρίζουν ότι ο ευκολότερος τρόπος για να βγει η Γαλλία από το δημοσιονομικό χάος στο οποίο βρίσκεται, είναι να εγκαταλείψει το ευρώ και να επαναφέρει το φράγκο.

Η επόμενη εβδομάδα θα δείξει τι θα γίνει με την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό Φρανσουά Μπαϊρού. Από τα Ηλύσια Πεδία μαθαίνουμε ότι ξεκίνησε μια συγκεκριμένη διαρροή: Δεν πρόκειται απλώς για ένα γαλλικό δράμα. Πρόκειται για μια πολιτική εξέλιξη που θα μπορούσε να μεταμορφωθεί σε έναυσμα για μια ευρύτερη κρίση της αγοράς.