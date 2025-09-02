ΗΠΑ: Πέμπτη μηνιαία πτώση στις κατασκευαστικές δαπάνες τον Ιούλιο

Χαμηλότερα κινήθηκαν οι κατασκευαστικές δαπάνες στις ΗΠΑ και τον Ioύλιο, σύμφωνα με τις προβλέψεις των αναλυτών, αν και ανακόπηκε η βουτιά του προηγούμενου μήνα.

Ειδικότερα, το υπουργείο Εμπορίου ανακοίνωσε ότι οι κατασκευαστικές δαπάνες διολίσθησαν 0,1%, στα 2,139 τρισ. δολάρια, μετά την πτώση 0,4% τον Ιούνιο.

Οι κατασκευαστικές δαπάνες αποκαλύπτουν πόσο ξοδεύουν οι εταιρείες και η αμερικανική κυβέρνηση σε κατασκευαστικά έργα, από κτίρια μέχρι δρόμους. Όσο μεγαλύτερες οι δαπάνες, τόσο υψηλότερο το επίπεδο της οικονομικής δραστηριότητας.

Οι ιδιωτικές κατασκευαστικές δαπάνες υποχώρησαν 0,2%, ενώ οι δημόσιες αυξήθηκαν 0,3%.

Τον Μάιο οι κατασκευαστικές δαπάνες είχαν υποχωρήσει 0,3%, τον Απρίλιο 0,2% και τον Μάρτιο 0,8%.