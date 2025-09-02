#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΗΠΑ: Πέμπτη μηνιαία πτώση στις κατασκευαστικές δαπάνες τον Ιούλιο

Οι κατασκευαστικές δαπάνες διολίσθησαν 0,1%, στα 2,139 τρισ. δολάρια, εντός προβλέψεων. Ανακόπηκε η βουτιά του προηγούμενου μήνα, με ώθηση από τον δημόσιο τομέα.

ΗΠΑ: Πέμπτη μηνιαία πτώση στις κατασκευαστικές δαπάνες τον Ιούλιο

Δημοσιεύθηκε: 2 Σεπτεμβρίου 2025 - 17:23

Χαμηλότερα κινήθηκαν οι κατασκευαστικές δαπάνες στις ΗΠΑ και τον Ioύλιο, σύμφωνα με τις προβλέψεις των αναλυτών, αν και ανακόπηκε η βουτιά του προηγούμενου μήνα.

Ειδικότερα, το υπουργείο Εμπορίου ανακοίνωσε ότι οι κατασκευαστικές δαπάνες διολίσθησαν 0,1%, στα 2,139 τρισ. δολάρια, μετά την πτώση 0,4% τον Ιούνιο.

Οι κατασκευαστικές δαπάνες αποκαλύπτουν πόσο ξοδεύουν οι εταιρείες και η αμερικανική κυβέρνηση σε κατασκευαστικά έργα, από κτίρια μέχρι δρόμους. Όσο μεγαλύτερες οι δαπάνες, τόσο υψηλότερο το επίπεδο της οικονομικής δραστηριότητας.

Οι ιδιωτικές κατασκευαστικές δαπάνες υποχώρησαν 0,2%, ενώ οι δημόσιες αυξήθηκαν 0,3%.

Τον Μάιο οι κατασκευαστικές δαπάνες είχαν υποχωρήσει 0,3%, τον Απρίλιο 0,2% και τον Μάρτιο 0,8%. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΗΠΑ: Παρέμεινε σε αρνητικό έδαφος ο δείκτης μεταποίησης τον Αύγουστο

Ντάλιο: Οι ΗΠΑ διολισθαίνουν στη δεκαετία του 1930 με τις πολιτικές Τραμπ

Κίνδυνος κρατικών bail out στα stablecoins

ΗΠΑ: Συνεχίζονται οι εμπορικές διαπραγματεύσεις για τους δασμούς

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο