«Πυρά» Ισραηλινού ΥΠΕΞ για Μακρόν, αποσταθεροποιεί την Μ. Ανατολή

Ο Εμμάνουελ Μακρόν "υπονομεύει τη σταθερότητα" της Μέσης Ανατολής και οι ενέργειές του είναι "επικίνδυνες", δήλωσε το Ισραήλ μετά την προειδοποίηση που απηύθυνε ο Γάλλος πρόεδρος στο Ισραήλ να μην επιχειρήσει να προσαρτήσει εδάφη ως απάντηση στην προβλεπόμενη αναγνώριση της Παλαιστίνης από το Παρίσι.

"Ο Μακρόν προσπαθεί να παρέμβει απ' έξω σε μία σύγκρουση της οποίας δεν είναι μία από τις πλευρές, με τρόπο εντελώς αποκομμένο από την πραγματικότητα επί του εδάφους μετά την 7η Οκτωβρίου" 2023, ημερομηνία της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ η οποία πυροδότησε τον πόλεμο που εξακολουθεί να μαίνεται στη Γάζα, έγραψε σε μήνυμα στην πλατφόρμα Χ που δημοσιοποιήθηκε αργά χθες, Τρίτη, το βράδυ ο επικεφαλής της ισραηλινής διπλωματίας Γκιντεόν Σάαρ.

"Ο Μακρόν υπονομεύει τη σταθερότητα της περιοχής με τις ενέργειές του", προσθέτει ο Σάαρ, για τον οποίο "αυτές οι ενέργειες είναι επικίνδυνες και δεν θα φέρουν ούτε την ειρήνη ούτε την ασφάλεια".

"Καμία επίθεση, απόπειρα προσάρτησης και εκτοπισμού πληθυσμών δεν πρόκειται να σταματήσει τη δυναμική που έχουμε αναπτύξει με τον πρίγκιπα διάδοχο [τον Σαουδάραβα ντε φάκτο ηγέτη της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν], και στην οποία αρκετοί εταίροι έχουν ήδη ενταχθεί", είχε δηλώσει λίγο νωρίτερα ο Γάλλος πρόεδρος στο X.

Στο μήνυμα αυτό, ο Μακρόν υπενθύμισε ότι θα συμπροεδρεύσει στις 22 Σεπτεμβρίου με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα σε μια διάσκεψη στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη για τη "λύση των δύο κρατών", κατά την οποία το Παρίσι αναμένεται να ανακοινώσει, από κοινού με άλλες χώρες, όπως η Αυστραλία, το Βέλγιο ή ο Καναδάς, την αναγνώριση κράτους της Παλαιστίνης.

Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, η ισραηλινή κυβέρνηση συζήτησε πρόσφατα την πιθανότητα προσάρτησης εδαφών στη Δυτική Όχθη (παλαιστινιακή περιοχή την οποία έχει καταλάβει το Ισραήλ από το 1967) ως απάντηση σε αυτή την πρωτοβουλία.

Το Ισραήλ θεωρεί πως η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους θα αποτελούσε "ανταμοιβή για τη Χαμάς", μετά τις σφαγές της 7ης Οκτωβρίου 2023 που διέπραξε το ισλαμιστικό παλαιστινιακό κίνημα, ενώ ο Μακρόν λέει πως σκοπός είναι να "συγκεντρωθεί η μεγαλύτερη δυνατή διεθνής συμβολή στη λύση των δύο κρατών, τη μοναδική που μπορεί να απαντήσει στις θεμιτές φιλοδοξίες Ισραηλινών και Παλαιστινίων".

Η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου οδήγησε στον θάνατο 1.219 ανθρώπων από ισραηλινής πλευράς, η πλειονότητα των οποίων ήταν άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου με βάση επίσημα στοιχεία.

Η εκστρατεία που εξαπέλυσε σε αντίποινα το Ισραήλ προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 63.633 ανθρώπων στη Λωρίδα της Γάζας, η πλειονότητα των οποίων ήταν γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Γάζας που τελεί υπό την εξουσία της Χαμάς. Το υπουργείο, τα στοιχεία του οποίου θεωρούνται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ, δεν διευκρινίζει τον αριθμό των μαχητών που σκοτώθηκαν.

