Τραμπ: Ακυροι οι δασμοί αν το κρίνει το Ανώτατο Δικαστήριο

Οι εμπορικές συμφωνίες μπορεί να ακυρωθούν εάν κριθούν παράνομοι οι δασμοί, δηλώνει για πρώτη φορά ο Αμερικανός πρόεδρος. «Οι ΗΠΑ θα γίνουν φτωχότερες».

Δημοσιεύθηκε: 3 Σεπτεμβρίου 2025 - 20:51

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ίσως χρειαστεί να «ξηλώσουν» τις εμπορικές συμφωνίες που πέτυχε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα, μεταξύ άλλων, εάν η κυβέρνηση ηττηθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο, στην υπόθεση που αφορά τη νομιμότητα των δασμών.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την έναρξη της συνάντησής του με τον Πολωνό πρόεδρο Κάρολ Ναβρότσκι, ο Τραμπ είπε ότι η κυβέρνηση ζητά από το Ανώτατο Δικαστήριο να ανατρέψει την απόφαση Εφετείου που έκρινε ότι πολλοί από τους δασμούς είναι παράνομοι.

Εάν χάσει η κυβέρνηση, οι ΗΠΑ θα γίνουν φτωχότερες και θα τεθούν σε κίνδυνο οι εμπορικές συμφωνίες που συνήψε η χώρα τους τελευταίους μήνες, υποστήριξε, προσθέτοντας όμως ότι πιστεύει πως θα δικαιωθεί.

«Η χώρα μας έχει μια ευκαιρία να ξαναγίνει απίστευτα πλούσια. Θα μπορούσε επίσης να γίνει απίστευτα φτωχή και πάλι. Εάν δεν κερδίσουμε αυτή την υπόθεση, η χώρα μας θα υποφέρει τόσο πολύ», είπε.

«Κάναμε μια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και μας πληρώνουν σχεδόν ένα τρισεκατομμύριο δολάρια και, ξέρετε τι; Είναι χαρούμενοι. Έγινε. Αυτές οι συμφωνίες έγιναν όλες», πρόσθεσε.

Είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ δηλώνει ότι οι εμπορικές συμφωνίες που συνήψε με σημαντικούς εμπορικούς εταίρους μπορεί να ακυρωθούν εάν το Ανώτατο Δικαστήριο δεν ανατρέψει την απόφαση του Εφετείου.

