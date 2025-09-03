#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Σύνοδος της «Συμμαχίας των προθύμων» στο Παρίσι και ανοιχτή γραμμή με Τραμπ

Τριάντα ηγέτες κρατών θα αξιολογήσουν την πρόοδο της υπόθεσης «εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία». Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν, Ζελένσκι και άλλων με τον Αμερικανό πρόεδρο μετά το πέρας της διάσκεψης. Το πρόγραμμα και οι συμμετέχοντες.

Σύνοδος της «Συμμαχίας των προθύμων» στο Παρίσι και ανοιχτή γραμμή με Τραμπ

Δημοσιεύθηκε: 3 Σεπτεμβρίου 2025 - 20:30

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Ουκρανός ομόλογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες θα έχουν τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ αύριο Πέμπτη, μετά τη σύνοδο της «Συμμαχίας των προθύμων» για να συζητήσουν εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, ανακοίνωσε η γαλλική προεδρία.

Η σύνοδος έχει προγραμματιστεί για τις 10:30 τοπική ώρα (11:30 ώρα Ελλάδας), με πολλούς ηγέτες παρόντες στο Παρίσι και άλλους να συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης. Εκτός του Μακρόν και του Ζελένσκι, στη γαλλική πρωτεύουσα θα βρίσκονται επίσης ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και η επικεφαλής της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν και ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ.

Θα ακολουθήσει στις 14:00 (15:00 ώρα Ελλάδας) τηλεφωνική συνομιλία με τον Τραμπ και στη συνέχεια συνέντευξη Τύπου στο γαλλικό προεδρικό μέγαρο στις 15:00 (16:00 ώρα Ελλάδας).

Ο Ζελένσκι, που αναμένεται στο Παρίσι την Τετάρτη, όπου είναι προγραμματισμένο να έχει δείπνο με τον Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι σκοπεύει να συζητήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ πρόσθετες κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Περίπου 30 ηγέτες χωρών που συγκροτούν τη «Συμμαχία των προθύμων», θα αξιολογήσουν «την πρόοδο των συζητήσεων σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, ως απαραίτητη προϋπόθεση για οποιαδήποτε μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία, και θα αποφασίσουν για τα περαιτέρω βήματα προκειμένου να συνεχιστεί η υποστήριξη της Ουκρανίας και να φέρει τη Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα που περιήλθε σε γνώση του Reuters και στάλθηκε στους συμμετέχοντες.

Στις τελευταίες εξελίξεις στο διπλωματικό πεδίο για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε πρόθυμος να πραγματοποιήσει συνομιλίες με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι αν ο Ουκρανός πρόεδρος μεταβεί στη Μόσχα, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η Ρωσία θα επιτύχει τους στόχους της στην Ουκρανία στρατιωτικά αν οι διαπραγματεύσεις με το Κίεβο αποτύχουν.

Απαντώντας άμεσα το Κίεβο, απέρριψε την πρόταση αυτή ως απαράδεκτη.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Γερμανία: «Ανοιχτό» να προσκληθεί ο Τραμπ στη συνάντηση της «Συμμαχίας προθύμων»

Η πλειοψηφία των Ουκρανών τάσσεται υπέρ μιας εκεχειρίας

Στην Κοπεγχάγη ο Ζελένσκι, υποδοχή από ηγέτες σκανδιναβικών και βαλτικών χωρών

«Πυρά» Ισραηλινού ΥΠΕΞ για Μακρόν, αποσταθεροποιεί την Μ. Ανατολή

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο