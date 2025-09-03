Πούτιν: Να έρθει στη Μόσχα ο Ζελένσκι και θα τον δω

Πρόθυμος να συναντήσει τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν από το Πεκίνο, διερωτώμενος ωστόσο τι νόημα έχει κάτι τέτοιο. «Αξίζει τον κόπο;» είπε.

Όπως σημείωσε, είναι θετικός σε τυχόν συνάντηση αρκεί να είναι καλά προετοιμασμένη, να οδηγήσει σε απτά αποτελέσματα και να πραγματοποιηθεί στη ρωσική πρωτεύουσα. «Ας έρθει στη Μόσχα και θα γίνει η συνάντηση», είπε.

Το Κίεβο απάντησε αρνητικά στην πρόταση Πούτιν. Ο Ζελένσκι από καιρό πιέζει για συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο, ώστε να συζητήσουν τους όρους πιθανής συμφωνίας, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ - ο οποίος προσπαθεί να μεσολαβήσει για μια ειρηνευτική συμφωνία - έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να συναντηθούν οι δύο ηγέτες. Ωστόσο, ο Ουκρανός πρόεδρος επιμένει να πραγματοποιηθεί η συνάντηση εκτός ρωσικής επικράτειας, κατά προτίμηση σε ουδέτερα ευρωπαϊκά εδάφη, όπως η Ελβετία ή το Βατικανό, στην Τουρκία ή σε χώρες του Κόλπου.

Ο Ρώσος ηγέτης δήλωσε ότι, κατά την άποψή του, η Ουκρανία πρέπει να άρει τον στρατιωτικό νόμο, να διεξαγάγει εκλογές, αλλά και δημοψήφισμα για εδαφικά ζητήματα, εάν πρόκειται να σημειωθεί πρόοδος.

Κάθε χώρα μπορεί να επιλέξει τις εγγυήσεις ασφαλείας για τον εαυτό της, σημείωσε. «Αυτό ισχύει και για την Ουκρανία, αλλά και για τη Ρωσία», είπε.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι η σύγκρουση στην Ουκρανία θα μπορούσε να τερματιστεί με συμφωνία αρκεί να επικρατήσει η κοινή λογική, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει φως στο τέλος του τούνελ. Αλλά προειδοποίησε ότι, εάν δεν συμβεί αυτό, τότε το ζήτημα θα πρέπει να επιλυθεί στρατιωτικά.

Επανέλαβε την αντίθεσή του στην ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, τονίζοντας ότι ο πόλεμος δεν γίνεται με σκοπό τη διεκδίκηση εδαφών, αλλά την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του λαού.

Ακόμη, σημείωσε ότι η Ρωσία προτίθεται «εάν χρειαστεί» να αυξήσει το επίπεδο των διαπραγματευτών της στις συνομιλίες με την Ουκρανία, αρνούμενος να δώσει περισσότερες πληροφορίες.

Παράλληλα, δήλωσε ικανοποιημένος με το έργο των διαπραγματευτών και προσωπικά με τον επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας Βλαντιμίρ Μεντίνσκι.

Ακόμη, αναφερόμενος στη χθεσινή δήλωση του Γερμανού καγκελάριου σε συνέντευξη ότι ο Πούτιν είναι «ίσως ο πιο σοβαρός εγκληματίας πολέμου της εποχής μας» και ότι δεν υπάρχει χώρος για επιείκεια απέναντί του, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι ο Φρίντριχ Μερτς προσπαθεί ανεπιτυχώς να αποφύγει την ευθύνη της Δύσης για την «τραγωδία» της Ουκρανίας.

«Ο Τραμπ έχει χιούμορ»

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει αίσθηση του χιούμορ, με αφορμή τον υπαινιγμό του ότι ο Πούτιν συνωμότησε με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ και τον πρόεδρο της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οπως πρόσθεσε ο Ρώσος πρόεδρος, όλες οι πλευρές με τις οποίες συνομίλησε στην Κίνα υποστήριξαν τη σύνοδο κορυφής Ρωσίας-ΗΠΑ στην Αλάσκα και εξέφρασαν την ελπίδα ότι οι συνομιλίες θα μπορούσαν να συμβάλουν στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη «πολύ απογοητευμένος» με τον Πούτιν και, σε ανάρτηση στο Truth Social, άφησε να εννοηθεί ότι οι Σι, Πούτιν και Κιμ συνωμοτούν εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών.

Παράλληλα, ο Πούτιν τόνισε ότι είναι «στο τραπέζι» η πρόσκληση προς τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ώστε να επισκεφθεί τη Ρωσία, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχουν προετοιμασίες για ένα τέτοιο ταξίδι.

Ο Πούτιν απηύθυνε την πρόσκληση όταν συναντήθηκε με τον Τραμπ στην Αλάσκα τον περασμένο μήνα, ολοκληρώνοντας την κοινή τους εμφάνιση προς τον Τύπο λέγοντας, στα αγγλικά, «την επόμενη φορά στη Μόσχα».

Μεγάλα οφέλη στην Κίνα από τον αγωγό της Σιβηρίας

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι ο σχεδιαζόμενος νέος αγωγός φυσικού αερίου «Δύναμη της Σιβηρίας 2» θα προσφέρει ανταγωνιστικά οφέλη στην Κίνα, τη μεγαλύτερη καταναλώτρια ενέργειας στον κόσμο, χάρη στον μηχανισμό τιμολόγησης των προμηθειών, μεταδίδει το Reuters.

Η Ρωσία και η Κίνα έδωσαν την έγκρισή τους για τον τεράστιο αγωγό υπογράφοντας δεσμευτικό μνημόνιο, αλλά δεν έχουν ακόμη συμφωνήσει στην τιμολόγηση, ανέφερε χθες Τρίτη η Gazprom, υπογραμμίζοντας την αδιαφορία του προέδρου Σι Τζινπίνγκ απέναντι στις απαιτήσεις της Δύσης να μην εμβαθύνει τη συνεργασία του με τη Μόσχα.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι οι συμφωνίες για το φυσικό αέριο θα διασφαλίσουν πως η Ρωσία θα προμηθεύει συνολικά πάνω από 100 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα (bcm) φυσικού αερίου ετησίως στην Κίνα, όταν κατασκευαστεί ο νέος αγωγός. Για την τιμολόγηση δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι η παγκόσμια ζήτηση ενέργειας αυξάνεται, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, και ότι οι συμφωνίες που έχουν συναφθεί με τη Ρωσία, τον μεγαλύτερο παραγωγό φυσικών πόρων στον κόσμο, θα διασφαλίσουν σταθερό και αξιόπιστο εφοδιασμό.