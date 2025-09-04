Τραμπ σε Ευρωπαίους: Σταματήστε να αγοράζετε ρωσικό πετρέλαιο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε στους Ευρωπαίους ηγέτες σήμερα ότι η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, το οποίο, όπως ανέφερε, βοηθά τη Μόσχα να χρηματοδοτεί τον πόλεμο της κατά της Ουκρανίας, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Ο Τραμπ συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη των χωρών της «Συμμαχίας των Προθύμων» (Coalition of the Willing), υπό την ηγεσία του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, που αναζητούν τρόπους να βοηθήσουν την Ουκρανία.

«Ο πρόεδρος Μακρόν και οι Ευρωπαίοι ηγέτες κάλεσαν τον πρόεδρο Τραμπ στη συνάντησή τους της Συμμαχίας. Ο πρόεδρος Τραμπ τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο που χρηματοδοτεί τον πόλεμο — καθώς η Ρωσία έλαβε 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ από πωλήσεις καυσίμων στην ΕΕ μέσα σε ένα χρόνο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε επίσης ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να ασκήσουν οικονομική πίεση στην Κίνα λόγω χρηματοδότησης των πολεμικών προσπαθειών της Ρωσίας», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Μακρόν: Σε λίγες μέρες θα οριστικοποιηθεί η συμμετοχή των ΗΠΑ στις εγγυήσεις ασφαλείας

Η αμερικανική υποστήριξη στις εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία θα οριστικοποιηθεί τις επόμενες μέρες, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε, μεταξύ άλλων, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη συνάντηση.

«Πραγματοποιήσαμε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο Τραμπ (...) Τα συμπεράσματα που προέκυψαν είναι απλά: τις επόμενες μέρες θα οριστικοποιήσουμε την υποστήριξη των ΗΠΑ και τις ίδιες τις εγγυήσεις ασφαλείας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είπα, έχουν συμμετάσχει σε κάθε στάδιο της διαδικασίας», δήλωσε ο Μακρόν στους δημοσιογράφους.

Όπως πρόσθεσε, δεσμεύτηκαν 26 χώρες να συμμετάσχουν στη δύναμη, είτε στη στεριά είτε στη θάλασσα είτε από αέρος. Κίεβο και Ουάσιγκτον θα συνδιαμορφώσουν τις νέες κυρώσεις κατά της Μόσχας αν η τελευταία συνεχίσει να απορρίπτει τις ειρηνευτικές συνομιλίες, σημείωσε ο Γάλλος πρόεδρος.

Ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ήταν «πολύ ξεκάθαρες» για την «προθυμία τους να συμμετάσχουν στις εγγυήσεις ασφαλείας» για την Ουκρανία, ύστερα από μια μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Κιέβου και Ρωσίας, προσθέτοντας ότι οι σχετικές εργασίες σχεδιασμού αναμένεται να οριστικοποιηθούν με την Ουάσιγκτον.

«Έχει ειπωθεί, μεταξύ άλλων δημόσια από τον πρόεδρο Τραμπ, και έχει επαναληφθεί από τον υπουργό Εξωτερικών (Μάρκο Ρούμπιο), τώρα θα οριστικοποιηθούνι οι εργασίες σχεδιασμού με τις ΗΠΑ», τόνισε ο Μακρόν.

Ζελένσκι: Διαμορφώνουμε εγγυήσεις ασφαλείας με ισχυρό ουκρανικό στρατό

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο και οι σύμμαχοί του έχουν διαμορφώσει ένα γενικό πλαίσιο για τις εγγυήσεις ασφαλείας και ότι καταρτίζονται έγγραφα σε κάθε μία από τις χώρες που έχουν συμφωνήσει να συνεισφέρουν.

Μιλώντας από το Παρίσι, πρόσθεσε ότι σε οποιεσδήποτε τέτοιες δεσμεύσεις θα έχει κεντρική θέση ο ισχυρός ουκρανικός στρατός, ενώ προέτρεψε τις ευρωπαϊκές αμυντικές εταιρείες να ενισχύσουν το έργο τους στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Εμφαση, είπε, θα δοθεί στην αεράμυνα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι όλοι συμφωνούν πως η Ρωσία απορρίπτει κάθε ειρηνευτική πρωτοβουλία. Κατά την τηλεφωνική συνομιλία του με τον Τραμπ μάλιστα, όπως δήλωσε, συζητήθηκε η άσκηση περαιτέρω πίεσης στη Ρωσία.

Φον ντερ Λάιεν: Χρειαζόμαστε αύξηση των αμυντικών επενδύσεων

«Είκοσι έξι χώρες είναι πρόθυμες να αναπτύξουν δύναμη στο έδαφος, στον αέρα ή στη θάλασσα», στο πλαίσιο εκεχειρίας ή ειρηνευτικής συμφωνίας, τονίζει η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε δήλωση που εξέδωσε λίγο μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Συνόδου της «Συμμαχίας των Προθύμων», στην οποία συμμετείχε από το Παρίσι.

Σε αυτές τις «δυνάμεις διασφάλισης» θα περιλαμβάνεται και η υποστήριξη από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με την πρόεδρο της Επιτροπής.

Πέρα από τις «δυνάμεις διασφάλισης», η Φον ντερ Λάιεν επισημαίνει ότι «η πρώτη και ισχυρότερη γραμμή εγγυήσεων ασφαλείας είναι οι ισχυρές ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις χωρίς περιορισμούς». Αυτό σημαίνει «μόνιμες ένοπλες δυνάμεις που είναι ισχυρές, καλά εξοπλισμένες και σύγχρονες», εξηγεί στη δήλωσή της και τονίζει: «Πρέπει να μετατρέψουμε την Ουκρανία σε ένα ατσάλινο σκαντζόχοιρο, άπεπτο για τους τωρινούς και μελλοντικούς επιτιθέμενους». Παράλληλα, προσθέτει ότι η Ευρώπη θα συνεχίσει να εκπαιδεύει Ουκρανούς στρατιώτες, ενώ σχεδόν 90.000 έχουν ήδη εκπαιδευτεί.

Για την πρόεδρο της Επιτροπής, «εγγύηση ασφαλείας» αποτελεί και η «ισχυρή και αξιόπιστη ευρωπαϊκή αμυντική στάση». «Χρειαζόμαστε αύξηση των αμυντικών επενδύσεων», τονίζει, υπενθυμίζοντας ότι στο «SAFE», το ευρωπαϊκό αμυντικό ταμείο ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ, συμμετέχουν 19 κράτη μέλη, τα περισσότερα εκ των οποίων δεν θα επενδύσουν μόνο στις δικές τους βιομηχανικές βάσεις στον τομέα της άμυνας, αλλά και στις βάσεις της Ουκρανίας.

Καταλήγοντας, η πρόεδρος της Επιτροπής τονίζει ότι «οι κυρώσεις» είναι ένα ισχυρό μέσο πίεσης προς τη Ρωσία για να εγκαταλείψει το πεδίο της μάχης και «να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Κόστα: Ενώνουμε δυνάμεις

«Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να ενισχύσουμε τις εγγυήσεις ασφαλείας της Ουκρανίας - μέσω αέρος, θάλασσας, ξηράς», δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, λίγο μετά τη συνάντηση της «Συμμαχίας των Προθύμων» στο Παρίσι.

«Είχαμε μια σημαντική συνάντηση της Συμμαχίας των Προθύμων», έγραψε στο «Χ», τονίζοντας ότι θα ενισχυθούν και οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. «Η Συμμαχία δεν είναι μόνο πρόθυμη, αλλά και ικανή να ανταποκριθεί», επισημαίνει στο ίδιο μήνυμα και προσθέτει: «Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε το έργο μας για να ασκήσουμε πίεση στη Ρωσία μέσω περαιτέρω κυρώσεων. Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει αμέσως τις δολοφονίες».

Ο Αντόνιο Κόστα ανακοίνωσε ότι αύριο Παρασκευή θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Ζελένσκι στο Ουζχορόντ της Ουκρανίας, όπου θα απευθυνθεί στο Κογκρέσο των Περιφερειακών Αρχών για να αποτίσει φόρο τιμής στην ανθεκτικότητα των περιφερειών και των τοπικών κοινοτήτων της Ουκρανίας.