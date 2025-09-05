#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

NYT: Αμερικανοί κομάντος σκότωσαν βορειοκορεάτες πολίτες σε μία αποτυχημένη αποστολή το 2019

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε την επιχείρηση κατά την διάρκεια της πρώτης του θητείας, καθώς διεξήγαγε ιστορικές συνομιλίες με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιόνγκ Ουν.

NYT: Αμερικανοί κομάντος σκότωσαν βορειοκορεάτες πολίτες σε μία αποτυχημένη αποστολή το 2019

Δημοσιεύθηκε: 5 Σεπτεμβρίου 2025 - 17:31

Αμερικανοί κομάντος (μέλη της Navy SEAL) πυροβόλησαν και σκότωσαν αρκετούς Βορειοκορεάτες πολίτες κατά τη διάρκεια μιας αποτυχημένης μυστικής αποστολής που είχε στόχο την εγκατάσταση μιας συσκευής παρακολούθησης στη χώρα αυτή που διαθέτει πυρηνικά όπλα, κατά τη διάρκεια διπλωματικών διαπραγματεύσεων υψηλού διακυβεύματος το 2019, γράφει σήμερα η εφημερίδα New York Times.

Η εφημερίδα επικαλούμενη ανώνυμες πηγές, που περιλαμβάνουν εν ενεργεία και πρώην στρατιωτικούς αξιωματούχους που έχουν γνώση των λεπτομερειών που είναι ακόμη διαβαθμισμένες, ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε την επιχείρηση κατά την διάρκεια της πρώτης του θητείας, καθώς διεξήγαγε ιστορικές συνομιλίες με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιόνγκ Ουν. Ο Λευκός Οίκος , το Πεντάγωνο και η αμερικανική πρεσβεία στην Σεούλ δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αιτήματα να σχολιάσουν το δημοσίευμα.

Οι πολίτες φαινόταν να βουτούν για οστρακοειδή όταν κατά λάθος συνάντησαν την ομάδα των αμερικανών κομάντος καθώς άρχιζε να νυχτώνει στην ακτή, αναφέρουν οι Times. Οι αμερικανικές δυνάμεις άνοιξαν πυρ, σκοτώνοντας όλους όσους επέβαιναν σ ένα μικρό αλιευτικό σκάφος, αναφέρει το δημοσίευμα, χωρίς να διευκρινίζει τον αριθμό των θυμάτων.

Μια απόρρητη έρευνα του Πενταγώνου αργότερα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι δολοφονίες δικαιολογούνταν βάσει των κανόνων εμπλοκής, ανέφερε η έκθεση.

Από την τελευταία σύνοδο κορυφής του Τραμπ με τον Κιμ το 2019, οι συνομιλίες έχουν ναυαγήσει και η Βόρεια Κορέα έχει προχωρήσει με το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων και βαλλιστικών πυραύλων της.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Κίνα: Ο Σι Τζινπίνγκ συναντήθηκε με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας

ΟΗΕ: Επιτροπή καταγγέλλει ότι η Βόρεια Κορέα διεξάγει πειράματα σε ανθρώπους με αναπηρία

Κίνα: Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας έφθασε σιδηροδρομικώς στο Πεκίνο συνοδευόμενος από την κόρη του

Κιμ Γιονγκ Ουν στο Πεκίνο: Διπλωματική «έξοδος» δίπλα σε Κίνα και Ρωσία

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο