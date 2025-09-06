#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς στη βόρεια Γαλλία, ένας νεκρός

Ένας νεκρός και πέντε τραυματίες ο πρώτος απολογισμός από το περιστατικό, που συνέβη στο Πιρού της Νορμανδίας.

Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς στη βόρεια Γαλλία, ένας νεκρός

Δημοσιεύθηκε: 6 Σεπτεμβρίου 2025 - 22:11

Ένα σοβαρό περιστατικό που διερευνάται από την αστυνομία συνέβη το βράδυ του Σαββάτου στη Βόρεια Γαλλία, στον οικισμό Πιρού, στη Νορμανδία, όπου ένα όχημα έπεσε πάνω σε πεζούς, με τραγική κατάληξη.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, μέχρι στιγμής ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν. Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι στο όχημα επέβαιναν δύο άτομα, ενώ είναι άγνωστο εάν έχουν συλληφθεί.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ

