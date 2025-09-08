#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η εξειδίκευση του φορολογικού πακέτου της ΔΕΘ-Δείτε live

Επίθεση σε μέσα μεταφοράς στην Ιερουσαλήμ, τραυματίστηκαν σοβαρά έξι άτομα

Το περιστατικό έλαβε χώρα στην οδό Γιγκάλ Γιαντίν. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές ισραηλινές δυνάμεις οι οποίες εξουδετέρωσαν του δύο «τρομοκράτες».

Επίθεση σε μέσα μεταφοράς στην Ιερουσαλήμ, τραυματίστηκαν σοβαρά έξι άτομα

Δημοσιεύθηκε: 8 Σεπτεμβρίου 2025 - 11:08

«Μεγάλης κλίμακας» περιστατικό επιβεβαιώνουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης στην οδό Γιγκάλ Γιαντίν στην ανατολική Ιερουσαλήμ. Δύο τρομοκράτες, όπως αναφέρουν, άνοιξαν πυρ σε τραμ και σε λεωφορείο. Έξι από τους τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Ισχυρές ισραηλινές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες εξουδετέρωσαν δύο τρομοκράτες.

Το ισραηλινό channel 12 μετέδωσε ότι ένοπλοι επιβιβάστηκαν σε λεωφορείο και σκότωσαν εν ψυχρώ επιβάτες,  ενώ σκηνές πανικού εκτυλίσσονται στη βόρεια είσοδο επί της οδού Γιγκάλ Γιαντίν που οδηγεί σε εβραϊκούς οικισμούς που βρίσκονται στην ανατολική Ιερουσαλήμ.

ΠΗΓΗ: www.ertnews.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τουρκία: Πυροβολισμοί κατά αστυνομικού τμήματος στη Σμύρνη

Κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων: Βαρύ το κατηγορητήριο για τους 22 συλληφθέντες

Προφυλακιστέοι οι δυο εγκέφαλοι της κρητικής μαφίας στα Χανιά

Προφυλακίστηκαν πέντε άτομα για την υπόθεση της κρητικής μαφίας

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο