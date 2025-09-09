#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Σι Τζινπίνγκ: Αναγκαία η βαθύτερη συνεργασία ΕΕ-Κίνας

Η παγκόσμια κατάσταση καθίσταται όλο και περισσότερο περίπλοκη και ταραχώδης, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Κινέζος πρόεδρος, σε συνάντηση που είχε με τον Πορτογάλο πρωθυπουργό στο Πεκίνο.

Δημοσιεύθηκε: 9 Σεπτεμβρίου 2025 - 10:25

Η Κίνα και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αυξήσουν την επικοινωνία και να εμβαθύνουν τη συνεργασία καθώς η παγκόσμια κατάσταση καθίσταται όλο και περισσότερο περίπλοκη και ταραχώδης, δήλωσε σήμερα ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ σε συνάντησή του με τον Πορτογάλο πρωθυπουργό Λουίς Μοντενέγκρο στο Πεκίνο.

Η Κίνα είναι πρόθυμη να συνεργασθεί στενά με την Πορτογαλία στο πλαίσιο πολυμερούς συνεργασίας για να διαφυλάξουν το σύστημα του ελεύθερου εμπορίου και να προωθήσουν ένα περισσότερο δίκαιο και λογικό σύστημα παγκόσμιας διακυβέρνησης, δήλωσε ο Σι, σύμφωνα με το κρατικό κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα (Xinhua).

