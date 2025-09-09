Βρετανός ΥΠΕΞ: Δεν πιστεύουμε ότι το Ισραήλ κάνει γενοκτονία στη Γάζα

Η Βρετανία δεν έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία σε βάρος των Παλαιστινίων στη Γάζα παρά τα δεινά που βιώνουν οι άμαχοι, σύμφωνα με κυβερνητική επιστολή.

Το Ισραήλ κατηγορείται ευρέως για το έγκλημα αυτό, σε σχέση με τη σχεδόν διετή εκστρατεία του στον παλαιστινιακό θύλακα που έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 64.000 ανθρώπους, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το Ισραήλ απορρίπτει την κατηγορία αυτή, επικαλούμενο το δικαίωμά του στην αυτοάμυνα ύστερα από την επίθεση στις 7 Οκτωβρίου 2023 από ενόπλους της Χαμάς που στοίχισε τη ζωή σε 1.200 ανθρώπους ενώ 251 άνθρωποι απήχθησαν όμηροι, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές.

Ο Ντέιβιντ Λάμι, ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας έως την Παρασκευή, έγραψε σε επιστολή με ημερομηνία 1η Σεπτεμβρίου απευθυνόμενος σε κοινοβουλευτική επιτροπή τονίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει εξετάσει προσεκτικά την πιθανότητα της γενοκτονίας.

«Σε ό,τι αφορά τη Σύμβαση περί Γενοκτονίας, το έγκλημα της γενοκτονίας συμβαίνει μόνο όταν υπάρχει συγκεκριμένη ‘πρόθεση να εξοντωθεί, στο σύνολό της ή μερικώς, μια εθνική, εθνοτική, φυλετική ή θρησκευτική ομάδα'», ανέφερε ο Λάμι στην επιστολή στην οποία είχε πρόσβαση το Reuters.

«Η κυβέρνηση δεν έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ ενεργεί με αυτό τον σκοπό».

Ο Λάμι ήταν υπουργός Εξωτερικών από τα μέσα του 2024 έως την Παρασκευή όταν αντικαταστάθηκε από την Ιβέτ Κούπερ και ανέλαβε τη θέση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης στο πλαίσιο ανασχηματισμού.

Σύμφωνα με την επιστολή του: «Ο υψηλός αριθμός θυμάτων, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών, και η εκτεταμένη καταστροφή στη Γάζα είναι εντελώς φρικτά. Το Ισραήλ πρέπει να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες για να αποτρέψει και να περιορίσει τα δεινά που προκαλεί αυτή η σύγκρουση».

Η πάγια θέση της βρετανικής κυβέρνησης είναι ότι η γενοκτονία θα πρέπει να διαπιστώνεται από τα δικαστήρια.

Ο πόλεμος στη Γάζα έχει προκαλέσει ένταση στις σχέσεις Βρετανίας-Ισραήλ.

Η ισραηλινή κυβέρνηση έχει εξοργιστεί από το σχέδιο της Βρετανίας να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος και να εμποδίσει Ισραηλινούς αξιωματούχους να παρευρεθούν στο μεγαλύτερη έκθεση αμυντικού εξοπλισμού της χώρας αυτή την εβδομάδα. Ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ αναμένεται στο Λονδίνο αυτή την εβδομάδα και προγραμματίζεται να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ