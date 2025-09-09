#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ιταλία: Ένας στους τρεις ανησυχεί για την οικονομική του κατάσταση

Το 41% των Ιταλών ηλικίας 45 με 64 ετών θεωρεί ότι το κύριο οικογενειακό του πρόβλημα, τον ερχόμενο χειμώνα θα είναι η αντιμετώπιση των έκτακτων και πάγιων εξόδων.

Ιταλία: Ένας στους τρεις ανησυχεί για την οικονομική του κατάσταση

Δημοσιεύθηκε: 9 Σεπτεμβρίου 2025 - 14:58

Μετά την επιστροφή από τις θερινές διακοπές, σημαντικό ποσοστό των Ιταλών προετοιμάζεται για έναν δύσκολο χειμώνα. Όπως γράφει η εφημερίδα La Stampa, το 30,9% των πολιτών απάντησε, σε δημοσκοπική έρευνα ότι είναι πολύ πιθανό να πιεστεί οικονομικά, λόγω των δόσεων του φόρου εισοδήματος, η καταβολή των οποίων ξεκινά στο τέλος του μηνός.

Το 41% των Ιταλών ηλικίας 45 με 64 ετών θεωρεί ότι το κύριο οικογενειακό του πρόβλημα, τους επόμενους μήνες θα είναι η αντιμετώπιση των έκτακτων και πάγιων εξόδων, με ιδιαίτερη αναφορά στο κόστος της ενέργειας και στους δημοτικούς και κρατικούς φόρους. Δεύτερη αιτία ανησυχίας, με ποσοστό 19,1%, είναι οι πιθανές εξελίξεις στην πολιτική και κοινωνική κατάσταση της χώρας. Το 84% των ερωτηθέντων, παράλληλα, θεωρεί ότι φέτος θα καταγραφεί σημαντική αύξηση σε ότι αφορά τα σχολικά είδη και το κόστος των σχολικών βιβλίων, τα οποία στην Ιταλία δεν διατίθενται δωρεάν από το κράτος.

Το 50,9% των νέων ηλικίας 19 με 24 ετών απάντησε στην δημοσκοπική έρευνα ότι το θέμα που το απασχολεί περισσότερο, προκαλώντας του μεγαλύτερο άγχος, είναι το πώς θα μπορέσει να εξασφαλίσει μια ικανοποιητική επαγγελματική σταδιοδρομία. Το 17% των πολιτών, τέλος, αντιμετωπίζει προβλήματα εξαιτίας λεγόμενου «συνδρόμου επιστροφής από τις διακοπές», με συμπτώματα όπως αϋπνία, κόπωση, οξυθυμία και δυσκολία συγκέντρωσης την ώρα της δουλειάς.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η Monte Paschi απέκτησε τον έλεγχο της Mediobanca

Ιταλικές τράπεζες: Πώς ο αναβρασμός για εξαγορές «κρύωσε»

Μιλάνο: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του Τζόρτζιο Αρμάνι

Ταγιάνι: Κατά της έκτακτης φορολόγησης των ιταλικών τραπεζών

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο