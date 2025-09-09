Κομισιόν: Ενέκρινε τα πρώτα €787,67 εκατ. στην Ελλάδα από το πρόγραμμα «SAFE»

Δάνεια, ύψους 787,67 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελλάδα, στο πλαίσιο του προγράμματος SAFE για την ενίσχυση της αμυντικής ετοιμότητας.

Η Κομισιόν ανακοίνωσε σήμερα ότι ενέκρινε ένα προσωρινό ποσό χρηματοδοτικής ενίσχυσης, από το συνολικό ποσό των 150 δισ. ευρώ του προγράμματος «Δράση για την ασφάλεια στην Ευρώπη» (SAFE), το οποίο έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει τις αμυντικές ικανότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν κρίσιμα κενά, καθώς και να αγοράσουν αμυντικά προϊόντα από κοινού.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, 19 κράτη-μέλη έχουν καταθέσει αίτηση για δάνεια από τα προγράμματα του χρηματοδοτικού εργαλείου SAFE. Τα κράτη-μέλη αυτά, είναι η Ελλάδα, η Κύπρος, το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Τσεχία, η Εσθονία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Κροατία, η Ιταλία, η Λετονία, τη Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σλοβακία, η Φινλανδία και η Δανία.

Το SAFE θα παρέχει χαμηλότοκα μακροπρόθεσμα δάνεια για να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να προμηθεύονται τον αμυντικό εξοπλισμό που απαιτείται επειγόντως. Το SAFE θα επιτρέψει επίσης στην Ε.Ε. να στηρίξει περαιτέρω την Ουκρανία, συνδέοντας εξαρχής την αμυντική βιομηχανία της με το μέσο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δεκαετή περίοδο χάριτος για την αποπληρωμή του δανείου, ανταγωνιστικά επιτόκια και επιλογές για διμερείς συμφωνίες με τρίτες χώρες για τη διεύρυνση της επιλεξιμότητας.

Η Επιτροπή τονίζει, ότι τα κράτη-μέλη μπορούν πλέον να καταρτίσουν τα εθνικά επενδυτικά τους σχέδια, στα οποία θα περιγράφεται η χρήση της πιθανής χρηματοδοτικής συνδρομής και τα οποία θα υποβληθούν έως το τέλος Νοεμβρίου 2025. Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα αξιολογήσει τα εν λόγω εθνικά σχέδια, με στόχο την πραγματοποίηση των πρώτων εκταμιεύσεων στις αρχές του 2026.

Ο επίτροπος Άμυνας, Άντριους Κουμπίλιους, δήλωσε: «Το SAFE αποτελεί ιστορική επιτυχία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τη Λευκή Βίβλο για την αμυντική ετοιμότητα, δεσμευτήκαμε να στηρίξουμε τις προσπάθειες επανεξοπλισμού των κρατών-μελών και της Ουκρανίας. Λιγότερο από έξι μήνες αργότερα, αυτό είναι πλέον πραγματικότητα. Αυτό το σημαντικό ποσό θα συμβάλει στην αποτροπή των εχθρών μας και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας.

Στο εξής, θα συνεργαζόμαστε στενά με τα κράτη-μέλη μας για να διασφαλίσουμε ότι η χρηματοδότηση αυτή χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας, την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής βιομηχανικής βάσης στον τομέα της άμυνας και την ενίσχυση των συλλογικών αμυντικών ικανοτήτων μας».

Το «SAFE» αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος που παρουσιάστηκε στα τέλη Μαρτίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οποίο στοχεύει στην κινητοποίηση έως και 800 δισ. ευρώ για τον επανεξοπλισμό της ευρωπαϊκής ηπείρου.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ