Αποκαλυπτήρια για τη νέα σειρά iPhone 17 της Apple

Η Apple παρουσίασε επίσημα τη νέα σειρά iPhone 17, με σημαντικές αναβαθμίσεις στην απόδοση, τη θερμική διαχείριση και την αυτονομία.

Το iPhone 17 Pro, το οποίο προσφέρει διπλάσιο αποθηκευτικό χώρο (256 GB) σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο, ξεκινά από τα 1.099 δολάρια.

Το iPhone 17 Pro Max διαθέτει τη μεγαλύτερη μπαταρία που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε iPhone. Η Apple τόνισε ότι προσφέρει τη μακροβιότερη αυτονομία μέχρι σήμερα.

Μια σημαντική καινοτομία είναι η νέα θερμική διαχείριση με τη χρήση "vapor chamber", που απομακρύνει τη θερμότητα από τα εσωτερικά εξαρτήματα και επιτρέπει υψηλότερη και πιο σταθερή απόδοση.

Το iPhone 17 ενσωματώνει το νέο chip A19, το οποίο διαθέτει 6πύρηνο CPU και 5πύρηνο GPU, προσφέροντας 20% ταχύτερη απόδοση σε σχέση με το A18.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η τιμή του iPhone 17 Air διαμορφώνεται στα 999 δολάρια και του βασικό iPhone 17 στα 799 δολάρια.