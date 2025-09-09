#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Αποκαλυπτήρια για τη νέα σειρά iPhone 17 της Apple

Αναβαθμισμένα σε απόδοση, θερμική διαχείριση και αυτονομία τα νέα μοντέλα iPhone της Apple. Από τα 799 δολάρια η βασική έκδοση.

Αποκαλυπτήρια για τη νέα σειρά iPhone 17 της Apple

Δημοσιεύθηκε: 9 Σεπτεμβρίου 2025 - 21:45

Η Apple παρουσίασε επίσημα τη νέα σειρά iPhone 17, με σημαντικές αναβαθμίσεις στην απόδοση, τη θερμική διαχείριση και την αυτονομία.

Το iPhone 17 Pro, το οποίο προσφέρει διπλάσιο αποθηκευτικό χώρο (256 GB) σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο, ξεκινά από τα 1.099 δολάρια.

Το iPhone 17 Pro Max διαθέτει τη μεγαλύτερη μπαταρία που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε iPhone. Η Apple τόνισε ότι προσφέρει τη μακροβιότερη αυτονομία μέχρι σήμερα.

Μια σημαντική καινοτομία είναι η νέα θερμική διαχείριση με τη χρήση "vapor chamber", που απομακρύνει τη θερμότητα από τα εσωτερικά εξαρτήματα και επιτρέπει υψηλότερη και πιο σταθερή απόδοση.

Το iPhone 17 ενσωματώνει το νέο chip A19, το οποίο διαθέτει 6πύρηνο CPU και 5πύρηνο GPU, προσφέροντας 20% ταχύτερη απόδοση σε σχέση με το A18. 

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η τιμή του iPhone 17 Air διαμορφώνεται στα 999 δολάρια και του βασικό iPhone 17 στα 799 δολάρια. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Διχασμένα τα blue chips στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνού νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας

Μικρή κάμψη κερδών στα 92,2 εκατ. για το ΔΑΑ το πρώτο εξάμηνο

Ισραηλινό χτύπημα στο Κατάρ με στόχο την ηγεσία της Χαμάς

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο