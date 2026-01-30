Χρηματιστήριο: Θεμελιώδη και τεχνικά όρια για Metlen και Titan

Η Metlen και η ΤΙΤΑΝ αποτελούν δύο από τα πιο ισχυρά στοιχήματα της εγχώριας αγοράς για τη νέα χρονιά και ταυτόχρονα δύο μετοχές με μεγάλη αύξηση της κεφαλαιοποίησης τους τα τελευταία έτη.

Κοινό στοιχείο για τις δύο μετοχές είναι επίσης ότι το primary listing των μετοχών τους είναι στο εξωτερικό. Οι δύο μετοχές έχουν αλλάξει επίπεδο τα τελευταία χρόνια, με κεφαλαιοποίηση της τάξεως των 6,8 δισ. ευρώ για την πρώτη και τρέχουσα αξία στα 4,6 δισ. ευρώ για τη δεύτερη.

Με 8% απόδοση η Μetlen από τις αρχές του 2026, σημειώνει ελαφρώς χαμηλότερη επίδοση από τον Γενικό Δείκτη του ΧΑ, ενώ η ΤΙΤΑΝ διαμορφώνεται σε +12% από τις αρχές του έτους.

Η μετοχή της Μetlen είναι από τις κορυφαίες των αναλυτών φέτος από την εγχώρια αγορά μετοχών και οι Optima Bank, Eurobank Equities, Euroxx Securities, Χρυσοχοΐδης, NBG Securities και Beta Securities την έχουν τοποθετήσει στα top picks τους για τη φετινή χρονιά.

Οι αναλυτές τοποθετούν τη μέση τιμή-στόχο της στα 58,61 ευρώ, με υψηλό περιθώριο ανόδου, αλλά ήδη υπάρχουν αναλυτές που θέτουν τον πήχη πολύ υψηλότερα στα 60 ευρώ. Για την εταιρεία, οι ρυθμοί αύξησης των EPS του 2026 και του 2027 έχουν διαμορφωθεί σε 25% και 20%. Η αποτίμησή της είναι στις 7,7 φορές φέτος και 6,6 φορές το 2026 σε όρους EV/EBITDA. Η κίνηση προς τα 47,5 ευρώ αποτελεί πολύ ισχυρό σημείο για τη μετοχή και πλέον η μετοχή «βλέπει» τα 50 ευρώ.

Τη δεδομένη χρονική στιγμή η μετοχή της TITAN αποτιμάται με 6,9 φορές και 6,3 φορές τον δείκτη EV/EBITDA. Η μέση τιμή στόχος των αναλυτών είναι τα 56,43 ευρώ ανά μετοχή. Η ΤΙΤΑΝ για φέτος επιλέγεται από τις Euroxx Securities, Χρυσοχοΐδης, Beta Securities και Piraeus Securities ως κορυφαία επιλογή, με κοινό παρονομαστή τον αμυντικό χαρακτήρα, τη διεθνή διασπορά και την ανθεκτικότητα σε μακροοικονομικές διακυμάνσεις.

Η τεχνική εικόνα των Μetlen και Titan

H μετοχή της Metlan δείχνει ισχυρά τεχνικά στοιχεία με δυναμική τόσο στα ημερήσια, όσο και στα εβδομαδιαία διαγράμματα τα οποία δείχνουν ισχυρή τάση αγοράς στους κινητούς μέσους όρους και στους δείκτες. Μετά την περίοδο consolidation από τον Οκτώβριο πέρυσι, η μετοχή διέσπασε ανοδικά το κρίσιμο επίπεδο των 45,40-45,80 ευρώ και πλέον έχει βάλει πλώρη για τα 50 ευρώ αρχικά. Ο απώτερος τεχνικός στόχος για τη μετοχή είναι τα 60 ευρώ, με τη στήριξη στα πέριξ των 45 ευρώ.

Για την ΤΙΤΑΝ, το διάγραμμα βρίσκεται πιο μπροστά χρονικά, αφού η μετοχή μετά την ανοδική διάσπαση των 46,15 ευρώ δεν έχει κοιτάξει πίσω της και έχει ξεπεράσει ανοδικά τα 50 ευρώ, τα 55 ευρώ και ετοιμάζεται για τη σύγκρουση με τα 60 ευρώ στις επόμενες συνεδριάσεις. Οποιαδήποτε επιστροφή και παραμονή στα επίπεδα των 53,30 ευρώ είναι σήμα για αγορά. Τεχνικός στόχος τα 65 ευρώ.

Το διάγραμμα της μετοχής της Τιτάν

