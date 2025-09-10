#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Μαζική ρωσική επίθεση με drones και πυραύλους κατά της Ουκρανίας

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην χώρα, ενώ από την πλευρά της, η Πολωνία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε «εχθρικά αντικείμενα» στον εναέριο χώρο της.

Δημοσιεύθηκε: 10 Σεπτεμβρίου 2025 - 10:23

Η Ρωσία εξαπέλυσε συνολικά 458 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και πυραύλους κατά της Ουκρανίας στη διάρκεια της νύχτας, δήλωσε σήμερα η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, με τη γειτονική Πολωνία να έχει από την πλευρά της ανακοινώσει ότι κατέρριψε «εχθρικά αντικείμενα» στον εναέριο χώρο της.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία δήλωσε ότι η Ρωσία χρησιμοποίησε 415 drones και 43 πυραύλους, με τις επιθέσεις να έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον ενός ανθρώπου, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές. Τουλάχιστον οκτώ ρωσικά drones «διέσχισαν τα ουκρανικά σύνορα για να εισέλθουν στη Δημοκρατία της Πολωνίας», πρόσθεσε ο στρατός.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

