Κατάρριψη ρωσικών drones από την Πολωνία, «δεχόμαστε επίθεση»

Καταδιωκτικά της πολωνικής πολεμικής αεροπορίας έκαναν χρήση όπλων εναντίον «εχθρικών αντικειμένων» που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας Βλάντισλαβ Κοσίνιακ-Κάμις.

«Αεροσκάφη έκαναν χρήση όπλων εναντίον εχθρικών αντικειμένων», ανέφερε ο κ. Κοσίνιακ-Κάμις μέσω X. «Βρισκόμαστε σε μόνιμη επικοινωνία με τη διοίκηση του NATO», πρόσθεσε.

Προειδοποιεί μάλιστα ότι η στρατιωτική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη και προτρέπει τους κατοίκους των συνόρων να μείνουν σπίτι, κατονομάζοντας τις περιοχές Ποντλάσκιε, Μαζοβιέτσκιε, και Λούμπλιν.

Η επιχείρηση των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της από drones της Ρωσίας κατά τη διάρκεια επιδρομής στην Ουκρανία «συνεχίζεται», ανέφερε και ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ μέσω X.

Tο αεροδρόμιο Chopin της Βαρσοβίας, ενημερώνει ότι ο εναέριος χώρος είναι προσωρινά κλειστός λόγω στρατιωτικών επιχειρήσεων. Η Πολωνία έκλεισε ήδη τέσσερα αεροδρόμια, συμπεριλαμβανομένου του κύριου αεροδρομίου Chopin.

Η Βαρσοβία ανακοίνωσε νωρίτερα ότι θα κλείσει τα σύνορά της με τη Λευκορωσία την Πέμπτη τα μεσάνυχτα τοπική ώρα ως αποτέλεσμα της υπό ρωσική ηγεσία στρατιωτικές ασκήσεις που είναι σε εξέλιξη.

Οι μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές ασκήσεις της Ρωσίας και της Λευκορωσίας, γνωστές με την κωδική ονομασία «Zapad» έχουν σημάνει συναγερμό όχι μόνο στην Πολωνία, αλλά και σε Λιθουανία και Λετονία, «επίσης έδαφος του ΝΑΤΟ», όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters. Η Λιθουανία ανακοίνωσε ότι θα αναπτύξει άμυνες κατά μήκος των συνόρων της με τη Λευκορωσία.

Η Πολωνία καταγγέλλει ότι υπέστη «επίθεση» της Ρωσίας

Οι ένοπλες δυνάμεις της Πολωνίας κρίνουν ότι η παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από drones κατά τη διάρκεια επιδρομής της Ρωσίας στην Ουκρανία ήταν «επίθεση», που απείλησε την ασφάλεια Πολωνών πολιτών, καθιστώντας απαραίτητη την κατάρριψή τους.

«Αυτή είναι πράξη επίθεσης, που ήγειρε αληθινή απειλή για την ασφάλεια των πολιτών μας», ανέφερε η διοίκηση επιχειρήσεων των πολωνικών ένοπλων δυνάμεων μέσω X.

Μπαράζ κατά της δυτικής Ουκρανίας

Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα επιχειρεί να απωθήσει ρωσική επιδρομή με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στο Κίεβο και σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας τις πρώτες πρωινές ώρες, ανακοίνωσαν η περιφερειακή στρατιωτική διοίκηση της πρωτεύουσας και η πολεμική αεροπορία μέσω Telegram.

Από τις 03:15 GMT, ολόκληρη η Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων των δυτικών περιοχών Βόλιν και Λβιβ, που συνορεύουν με την Πολωνία , είχαν δεχθεί αεροπορική επιδρομή, σύμφωνα με την ουκρανική πολεμική αεροπορία.

Νωρίτερα, το Κίεβο ανακοίνωσε ότι ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας, μέλους του ΝΑΤΟ, απειλώντας την πόλη Ζαμόσκ, αλλά στη συνέχεια η ανακοίνωση αφαιρέθηκε από την εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Σύμφωνα με τις στρατιωτικές αρχές κύματα εχθρικών UAVs πλήττουν κεντρικές και βορειοανατολικές περιφέρειες, καθώς και νότο και τη δύση.

Οι ουκρανικές αρχές προεξοφλούν πως θα ακολουθήσουν εκτοξεύσεις πυραύλων από ρωσικά θαλάσσια και εναέρια μέσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στρατηγικά βομβαρδιστικά και πυραυλοφόρα πολεμικά του στόλου της Μαύρης Θάλασσας ετοιμάζονταν για αυτές.

«Πράξη πολέμου»

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Τζο Γουίλσον, ανώτερο μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, ανέφερε σε ανάρτηση στο X ότι η Ρωσία «επιτέθηκε στην Πολωνία, σύμμαχο του ΝΑΤΟ», με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, μιλώντας για «πράξη πολέμου».

