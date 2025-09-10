Τραμπ: Δώρο $10.000 σε δημοσίους υπαλλήλους που ρίχνουν ιδέες για εξοικονόμηση κόστους

Αποφασισμένη να μειώσει το κόστος των κυβερνητικών συμβάσεων, η κυβέρνηση Τραμπ προσφέρει έως και 10.000 δολάρια σε ομοσπονδιακούς υπαλλήλους που θα προτείνουν ιδέες για εξοικονομήσεις κόστους.

Το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών ζητά από υπαλλήλους να υποβάλουν προτάσεις για περιορισμό ή κατάργηση συμβάσεων στους τομείς τους. Εάν εγκριθούν, οι εργαζόμενοι μπορούν να λάβουν έως και 1% της εξοικονόμησης, με ανώτατο όριο τα 10.000 δολάρια ανά ενέργεια.

Ενώ το πρόγραμμα περιορίζεται προς το παρόν στους υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών, ο υπουργός Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι το μοντέλο πιθανώς θα επεκταθεί σε ολόκληρη την κυβέρνηση.

Η ιδέα να ρίχνουν ιδέες οι εργαζόμενοι για το πώς θα εξοικονομηθούν πόροι δεν είναι καινούργια. Ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα είχε τρέξει επίσης το πρόγραμμα SAVE (Securing Americans' Value and Efficiency), που ενθάρρυνε τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους να υποβάλλουν προτάσεις εξοικονόμησης κόστους.

Δεν υπήρχε χρηματική αμοιβή — το μόνο έπαθλο ήταν μια... συνάντηση με τον πρόεδρο —, ωστόσο η πρωτοβουλία απέφερε περισσότερες από 38.000 ιδέες.

Το νέο πρόγραμμα, όμως, είναι πιο εστιασμένο, βασιζόμενο στην πρωτοβουλία «Υπεράσπιση των Δαπανών» της GSA, η οποία καλεί τις υπηρεσίες να δικαιολογούν τις δαπάνες για συμβάσεις συμβούλων. Πρόσφατα, η κεντρική υπηρεσία συμβάσεων της κυβέρνησης προχώρησε στον τερματισμό «μη απαραίτητων» συμβάσεων. Απηύθυνε επίσης επιστολές σε εταιρείες όπως η McKinsey και η Boston Consulting, απαιτώντας να αποδείξουν ότι οι ομοσπονδιακές τους δεσμεύσεις προσφέρουν «γνήσια αξία» στους φορολογούμενους.

Η ώθηση στις αποταμιεύσεις είναι απομεινάρι του Υπουργείου Αποδοτικότητας ή DOGE, του οποίου οι προσπάθειες αποκεντρώθηκαν αφότου ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla Έλον Μασκ αποχώρησε από την κυβέρνηση, τον Μάιο.