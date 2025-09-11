#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΗΠΑ: Συρρικνώθηκε 9% το δημοσιονομικό έλλειμμα τον Αύγουστο

Το έλλειμμα στο ενδεκάμηνο αυξήθηκε κατά 76 δισ. δολάρια ή 4%, φτάνοντας τα 1,973 τρισ. δολάρια.

Δημοσιεύθηκε: 11 Σεπτεμβρίου 2025 - 21:34

Το έλλειμμα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ για τον Αύγουστο μειώθηκε κατά 35 δισ. δολάρια ή 9% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, φτάνοντας τα 345 δισ. δολάρια, καθώς οι δασμοί που επέβαλε ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αύξησαν τα καθαρά τελωνειακά έσοδα κατά περίπου 22,5 δισ. δολάρια για τον μήνα, ανακοίνωσε την Πέμπτη το Υπουργείο Οικονομικών.

Με έναν μήνα να απομένει για τη λήξη του δημοσιονομικού έτους του 2025, το έλλειμμα από την αρχή της χρονιάς αυξήθηκε κατά 76 δισ. δολάρια ή 4%, φτάνοντας τα 1,973 τρισ. δολάρια.

Όπως μεταδίδει το Reuters, τα συνολικά έσοδα για τον Αύγουστο αυξήθηκαν κατά 38 δισ. δολάρια ή 12%, φτάνοντας τα 344 δισ., ενώ οι δαπάνες αυξήθηκαν κατά 2 δισ., στα 689 δισ. Τόσο τα έσοδα όσο και οι δαπάνες σημείωσαν νέο ρεκόρ για τον μήνα.

Τα καθαρά τελωνειακά έσοδα για τον Αύγουστο έφτασαν επίσης σε ιστορικό υψηλό, αγγίζοντας τα 29,5 δισ. δολάρια, έναντι 7 δισ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, λόγω των δασμών του Τραμπ.

