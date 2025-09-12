ΟΗΕ: Για το μέλλον δυνητικού κράτους Παλαιστίνης συζητά η Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αναμένεται να εκφραστεί σήμερα για τη «δήλωση της Νέας Υόρκης», με σκοπό να δοθεί νέα πνοή στη λύση δυο κρατών, ισραηλινού και παλαιστινιακού, αποκλείοντας ωστόσο αναμφίβολα τη Χαμάς.

Παρότι η κυβέρνηση του Ισραήλ κατακεραυνώνει εδώ και σχεδόν δυο χρόνια το ότι η Συνέλευση και το Συμβούλιο Ασφαλείας δεν έχουν μπορέσει να καταδικάσουν απερίφραστα την άνευ προηγουμένου έφοδο του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο νότιο τμήμα της επικράτειάς του, το κείμενο, που καταρτίστηκε από τη Γαλλία και τη Σαουδική Αραβία, είναι σαφές.

«Καταδικάζουμε τις επιθέσεις που διαπράχθηκαν την 7η Οκτωβρίου (2023) από τη Χαμάς εναντίον αμάχων» και «η Χαμάς πρέπει να αφήσει ελεύθερους όλους τους ομήρους» που απομένουν στη Λωρίδα της Γάζας, αναφέρει.

Η δήλωση, που ήδη προσυπέγραψαν τον Ιούλιο 17 κράτη, συμπεριλαμβανομένων αραβικών χωρών, κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους συνόδου του ΟΗΕ για τη λύση των δυο κρατών, πάει πιο μακριά.

Στο πλαίσιο του τερματισμού στη Λωρίδα της Γάζας «η Χαμάς θα πρέπει να πάψει να ασκεί την εξουσία της στη Λωρίδα της Γάζας και να παραδώσει τον οπλισμό της στην Παλαιστινιακή Αρχή, με την υποστήριξη και τη συνεργασία της διεθνούς κοινότητας», στο πλαίσιο προσπάθειας να επιτευχθεί η ίδρυση «κυρίαρχου και ανεξάρτητου κράτους της Παλαιστίνης».

Το κείμενο ενστερνίστηκε πρόσφατα ο Αραβικός Σύνδεσμος, κάτι που εξήρε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό βλέποντας «σημαντικό βήμα» για τη «διεθνή και περιφερειακή απομόνωση της Χαμάς».

«Ελπίζουμε να δούμε να υιοθετείται με πολύ μεγάλη πλειοψηφία από τη Συνέλευση» σήμερα, σχολίασε πηγή του AFP στη γαλλική προεδρία, καθώς βλέπει τη δήλωση αυτή ως βάση της συνόδου στην οποία θα συμπροεδρεύσουν το Παρίσι και το Ριάντ την 22η Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη — όταν ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έχει υποσχεθεί την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους.

«Ασπίδα»

Το ότι η Γενική Συνέλευση αναμένεται να υιοθετήσει κείμενο που καταδικάζει τη Χαμάς «είναι σημαντικό» αν και η ισραηλινή πλευρά λέει πως αυτό είναι ανεπαρκές και πολύ καθυστερημένο, κρίνει ο Ρίτσαρντ Γκόουαν του International Crisis Group.

Χάρη στο κείμενο αυτό, χώρες που υποστηρίζουν τους Παλαιστίνιους θα μπορούν «να απορρίψουν τις ισραηλινές κατηγορίες σύμφωνα με τις οποίες εμμέσως υποστηρίζουν τη Χαμάς», πρόσθεσε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο. Προσφέρει «ασπίδα έναντι των επικρίσεων του Ισραήλ» σε όσους «ετοιμάζονται να αναγνωρίσουν παλαιστινιακό κράτος».

Μιμούμενοι τον πρόεδρο Μακρόν, οι ηγέτες αρκετών άλλων χωρών αναγγέλλουν πως θα αναγνωρίσουν παλαιστινιακό κράτος την εβδομάδα υψηλού επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, που ξεκινά τη Δευτέρα 22η Σεπτεμβρίου.

Η διαδικασία θεωρείται ακόμη ένας τρόπος να πιεστεί το Ισραήλ να τερματίσει τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Η «δήλωση της Νέας Υόρκης» που υποβάλλεται σήμερα στη Γενική Συνέλευση συνηγορεί ακόμη υπέρ του «τερματισμού του πολέμου στη Γάζα» και «δίκαιης, ειρηνικής και διαρκούς ρύθμισης της ισραηλινοπαλαιστινιακής διένεξης βασισμένης στην αληθινή εφαρμογή της λύσης των δυο κρατών». Αυτή η τελευταία θέση έχει εκφραστεί επανειλημμένα από τη ΓΣ.

Αναφερόμενη στην προοπτική μελλοντικής συμφωνίας αναφέρεται επίσης στην ανάπτυξη «προσωρινής διεθνούς αποστολής σταθεροποίησης» στη Λωρίδα της Γάζας, με εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, για να προστατεύσει τον πληθυσμό, να υποστηρίξει τις δυνατότητες του κράτους της Παλαιστίνης και να δώσει «εγγυήσεις ασφαλείας στην Παλαιστίνη και στο Ισραήλ».

Σχεδόν τα τρία τέταρτα των 193 κρατών μελών του ΟΗΕ αναγνωρίζουν το κράτος της Παλαιστίνης, που ανακήρυξε η παλαιστινιακή ηγεσία στην εξορία το 1988.

Μολαταύτα, με φόντο σχεδόν δυο χρόνια πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, που έχει υποστεί ανυπολόγιστη καταστροφή κι είναι βυθισμένη σε ανθρωπιστική καταστροφή, την επέκταση των ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη και τις ορέξεις ισραηλινών αξιωματούχων για την προσάρτηση της κατεχόμενης περιοχής, η ανησυχία πως η ίδρυση κράτους της Παλαιστίνης θα είναι πρακτικά αδύνατη εντείνεται.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν αφήνει καμιά αμφιβολία για τις προθέσεις του: «Δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος», επανέλαβε χθες. Ενώ ο βασικός σύμμαχός του, η αμερικανική κυβέρνηση, έχει ξεκαθαρίσει πως ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς δεν θα επιτραπεί να πάει καν στη Νέα Υόρκη.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ