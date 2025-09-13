Γερμανία: Απόρρητο έγγραφο καλεί σε διπλασιασμό του στρατού

Ο γερμανικός στρατός πιέζει για μια δραματική επέκταση των δυνάμεών του έως το 2029 αλλά και στη συνέχεια, καθώς επιδιώκει να καταστεί ο κυρίαρχος στρατός της Ευρώπης, σύμφωνα με απόρρητο υπόμνημα που περιήλθε σε γνώση του Politico.

Στο υπόμνημα, ο αρχηγός του στρατού, αντιστράτηγος Άλφονς Μάις, προειδοποιεί ότι τα τρέχοντα επίπεδα δυνάμεων της Γερμανίας υπολείπονται σημαντικά από αυτά που αναμένει το ΝΑΤΟ στο πλαίσιο των νέων στόχων σχεδιασμού για το 2035.

Ο στρατηγός περιγράφει ένα σαρωτικό πρόγραμμα ενίσχυσης που θα σχεδόν διπλασίαζε τις ενεργές θέσεις και θα υπερτριπλασίαζε τις μονάδες εδαφικής άμυνας μέσα στην επόμενη δεκαετία. Το έγγραφο, που εστάλη στο υπουργείο Άμυνας και στον γενικό επιθεωρητή της Bundeswehr νωρίτερα αυτόν τον μήνα, υποστηρίζει ότι μόνο ένας πολύ μεγαλύτερος στρατός θα προσδώσει στη Γερμανία την αξιοπιστία να αποτρέπει αντιπάλους και να πολεμά σε έναν πόλεμο υψηλής έντασης στο πλευρό των συμμάχων της.

Οι απαιτήσεις του στρατού προκύπτουν σε ένα δύσκολο πολιτικό περιβάλλον. Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έχει δεσμευτεί να μετατρέψει τη Bundeswehr στον «ισχυρότερο συμβατικό στρατό της Ευρώπης» και να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για την άμυνα της ηπείρου — μια υπόσχεση που ενθουσίασε τους συμμάχους του ΝΑΤΟ αλλά προκάλεσε ερωτήματα στο εσωτερικό για το πώς θα επιτευχθούν οι αριθμοί.

Η στρατολόγηση παραμένει χρόνιο πρόβλημα. Παρά τους ιστορικά υψηλούς αμυντικούς προϋπολογισμούς, η Bundeswehr δυσκολεύεται να προσελκύσει και να διατηρήσει νέους στρατιώτες, με σχεδόν το ένα τέταρτο των νεοσύλλεκτων να εγκαταλείπουν μέσα στους πρώτους έξι μήνες της θητείας τους.

Η κυβέρνηση ήδη εργάζεται πάνω σε νομοσχέδιο που θα απαιτεί από όλους τους 18χρονους άνδρες να εγγράφονται για στρατιωτική θητεία, αν και η κατάταξη θα παραμείνει εθελοντική. Ωστόσο, αν δεν επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι στρατολόγησης, η υποχρεωτική θητεία θα μπορούσε να επιστρέψει. Το τελικό νομοσχέδιο αναμένεται να τεθεί σε ψηφοφορία στη Bundestag έως τα μέσα Δεκεμβρίου.

Το υπόμνημα θέτει ως στόχο περίπου 90.000 ενεργές θέσεις και 64.000 μη ενεργές έως το 2029 — από 62.000 ενεργές και 37.000 μη ενεργές που υπάρχουν σήμερα. Κοιτάζοντας πιο μακριά, ο στρατός προβλέπει την ανάγκη για επιπλέον 45.000 ενεργές και 15.000 μη ενεργές θέσεις έως το 2035 και μετά.

Βασικό επίκεντρο είναι η Διοίκηση Εδαφικής Άμυνας της Γερμανίας. Στο πλαίσιο του «Οργανωτικού Σχεδίου Γερμανία», οι δυνάμεις της αναμένεται να αυξηθούν σε περίπου 138.000 θέσεις έως το 2029, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 9.500 νέων ενεργών στρατιωτών. Αυτό θα καταστήσει τις δυνάμεις εδαφικής άμυνας το μεγαλύτερο μεμονωμένο συστατικό του μελλοντικού γερμανικού στρατού.

Η επίτευξη των αριθμών που περιγράφονται στο υπόμνημα θα απαιτήσει σημαντική πολιτική και οικονομική δέσμευση. «Η κλίμακα είναι τεράστια», έγραψε ο Μάις στο συνοδευτικό σημείωμα, υπογραμμίζοντας ότι ο στρατός πρέπει να εξασφαλίσει τις θέσεις «το συντομότερο δυνατόν» ώστε να συμβαδίσει με το περιβάλλον απειλών.