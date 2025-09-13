#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ο νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας αποσύρει την κατάργηση των δύο αργιών

Αποκλείοντας το ενδεχόμενο νέας διαβούλευσης για τις συντάξεις, ο Λεκορνού έδωσε την διαβεβαίωση ότι στηρίζεται στον διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους για την ανεύρεση νέων πηγών χρηματοδότησης του προϋπολογισμού του 2026.

Δημοσιεύθηκε: 13 Σεπτεμβρίου 2025 - 22:21

Ο νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιέν Λεκορνoύ ανακοίνωσε ότι θα αποσύρει την κατάργηση των δύο αργιών από το σχέδιο του προϋπολογισμού του προκατόχου του για την περικοπή των δημοσιονομικού ελλείμματος και έτεινε χέρι προς την αριστερά, λίγες ώρες μετά την υποβάθμιση του αξιόχρεου της χώρας.

«Αποφάσισα να αποσύρω την κατάργηση των δύο αργιών», δήλωσε ο γάλλος πρωθυπουργός σε online συνέντευξή του στον επαρχιακό Τύπο.

Αποκλείοντας το ενδεχόμενο νέας διαβούλευσης για τις συντάξεις, ο Λεκορνού έδωσε την διαβεβαίωση ότι στηρίζεται στον διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους για την ανεύρεση νέων πηγών χρηματοδότησης του προϋπολογισμού του 2026 που ανέτρεψε δύο κυβερνήσεις, του Μισέλ Μπαρνιέ και του Φρανσουά Μπαϊρού.

Όταν ερωτήθηκε για το ενδεχόμενο εισαγωγής φόρου για τις μεγάλες περιουσίες, τον επονομαζόμενο φόρο «Ζουκμάν» από το όνομα του οικονομολόγου Γκαμπριέλ Ζουκμάν, όπως ζητά η γαλλική αριστερά, ο πρωθυπουργός δήλωσε έτοιμος να εργασθεί για θέματα φορολογικής δικαιοσύνης. Ωστόσο ζήτησε να δοθεί προσοχή στο επιχειρηματικό κεφάλαιο «διότι αυτό είναι που επιτρέπει την δημιουργία θέσεων απασχόλησης και οικονομικής ανάπτυξης στην Γαλλία».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

