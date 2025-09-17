#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Χιλιάδες διαδηλωτές στο Λονδίνο κατά της επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ

Η συγκέντρωση, που οργανώθηκε έπειτα από κάλεσμα του συνασπισμού "Stop Trump", πραγματοποιήθηκε υπό το βλέμμα 1.600 μελών των δυνάμεων επιβολής του νόμου.

Χιλιάδες διαδηλωτές στο Λονδίνο κατά της επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ

Δημοσιεύθηκε: 17 Σεπτεμβρίου 2025 - 19:03

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα στο κέντρο του Λονδίνου κατά της επίσκεψης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ξεκίνησε μια διήμερη επίσημη επίσκεψη στη Βρετανία, μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

«Οι μετανάστες είναι ευπρόσδεκτοι, ο Τραμπ δεν είναι ευπρόσδεκτος», «Όχι στον ρατσισμό, όχι στον Τραμπ», «Βομβαρδίστε παιδιά στη Γάζα και γιορτάστε στο Ηνωμένο Βασίλειο», ήταν ορισμένα από τα συνθήματα που έγραφαν τα πλακάτ των διαδηλωτών.

Η συγκέντρωση, που οργανώθηκε έπειτα από κάλεσμα του συνασπισμού "Stop Trump", πραγματοποιήθηκε υπό το βλέμμα 1.600 μελών των δυνάμεων επιβολής του νόμου, έγινε γνωστό από την αστυνομία του Λονδίνου.

Ο Τραμπ αφίχθη χθες το βράδυ στο Ηνωμένο Βασίλειο, για τη δεύτερη επίσημη επίσκεψή του στη χώρα.

Τον Αμερικανό πρόεδρο και τη σύζυγό του Μελάνια υποδέχθηκε με κάθε λαμπρότητα ο βασιλιάς Κάρολος στο Κάστρο του Ουίνδσορ, σε απόσταση περίπου 40 χιλιομέτρων από το Λονδίνο. Ένα επίσημο δείπνο προβλέπεται για απόψε.

Ωστόσο, ο Τραμπ δεν είναι δημοφιλής στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Θέλουμε να δώσουμε στους Βρετανούς (…) τη δυνατότητα να εκφράσουν το μίσος τους προς τον Τραμπ, την πολιτική του, τον ρατσισμό του», δήλωσε στο AFP η Ζόι Γκάρντνερ, του συνασπισμού "Stop Trump".

«Φοβάμαι για τον τρόπο με τον οποίο άνδρες πραγματικά κακοί έχουν εισβάλλει στον κόσμο», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων η Τζο Ουίλιαμσον, μια διαδηλώτρια ηλικίας 58 ετών.

«Είχαμε μια μεγάλη διαδήλωση εδώ αυτό το Σαββατοκύριακο, πολύ ρατσιστική και θέλουμε να εκφράσουμε τη γνώμη μας», συμπλήρωσε η ίδια, αναφερόμενη σε μια συγκέντρωση που οργάνωσε η ακροδεξιά, με τη συμμετοχή τουλάχιστον 110.000 ανθρώπων.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Στο Λονδίνο ο Τραμπ: Επενδύσεις, εντάσεις και δισ. σε tech

Φόβοι για την ατζέντα Τραμπ βυθίζουν την εμπιστοσύνη στο δολάριο

Βερολίνο: Νέο «Όχι» στην Πολωνία για τις αποζημιώσεις

Εκλεκτός του Τραμπ η νέα προσθήκη στο δ.σ. της Fed

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο